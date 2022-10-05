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Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı

Inter-Barcelona maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu "en değerli oyuncu" seçildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Inter'in Barcelona'yı 1-0 yendiği müsabakada, galibiyeti getiren golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 2

İtalyan takımı Inter'in, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, İspanya'nın Barcelona takımıyla Milano'da oynadığı maçta, Hakan Çalhanoğlu performansıyla iz bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 3

Çalhanoğlu, karşılaşmanın 7. dakikasında uzaktan çektiği şutta, gole çok yaklaşsa da Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi. Milli futbolcu, 45+2. dakikada ise yaklaşık 25 metreden çektiği şutta bu kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve bu golle Inter, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 4

Attığı golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 5

Mavi-siyahlı kulüp de milli oyuncunun, karşılaşmanın sonunda ödülüyle poz verdiği anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 6

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Barcelona'yı yenmesi İtalyan basınında da geniş şekilde yer buldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 7

La Gazzetta dello Sport, Inter'in galibiyetini internet sitesinden, "Inter yüreğini koydu, önemli bir zafer. Çalha'dan harika gol: Barça ağlıyor" başlığıyla duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 8

Gazete, karşılaşmanın son anlarında Inter kalesindeki heyecanlı anlara karşın Türk orta saha oyuncusunun golünün, ev sahibi takıma galibiyet için yettiğini yazdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 9
Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 10

Corriere dello Sport gazetesinin internet sitesinde de maçla ilgili haberde, Inter'in son haftalarda ligde aldığı olumsuz sonuçlara atıfta bulunularak, "Acı verici zafer ama bir o kadar çok anlamı olan bir zafer ve sezonu yeniden başlatabilecek bir zafer. Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin veriyor." ifadeleri yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 11

Tuttosport ise "Inter, Barcelona'yı San Siro'da Çalhanoğlu ile yeniyor" başlığını kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi: Barça'yı yıktı, ödülü kaptı - 12

Televizyon kanallarında ve sosyal medyada yapılan yorumlarda da İtalya Serie A'da son haftalarda olumsuz sonuçlar alan Inter'in, "bu galibiyetle başını yeniden kaldırdığı" belirtildi.

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