Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular

Can Bartu

Can Bartu bir Avrupa ekibiyle Avrupa kupalarında final oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Can Bartu, Fiorentina forması giydiği dönemde Kupa Galipleri Kupası'nın 1962'deki finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. 'Sinyor'un 90 dakika oynadığı maç 1-1 sona erdi ve statü gereği ikinci maç oynandı. Can Bartu'nun görev almadığı ikinci mücadeleyi Atletico 3-0 kazandı ve kupaya uzandı.