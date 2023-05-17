Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular

Fatih Tekke

Fatih Tekke, Avrupa'da Türk olmayan bir takımla kupa kazanan ilk ve tek Türk futbolcu unvanını taşıyor. Fatih Tekke, Zenit'in Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi finalinde 90 dakika sahada kaldı. Zenit mücadeleyi 2-0 kazandı ancak Fatih Tekke gol sevinci yaşayamadı.





