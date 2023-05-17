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Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter ile Şampiyonlar Ligi final biletini kaptı. Çalhanoğlu'nun Inter ile finale çıkmasının ardından Avrupa kupalarında finallerde yabancı takımlarla boy gösteren Türk futbolcular yeniden gündem oldu. İşte Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular...

Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 1

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde yabancı takım formasıyla kupa kaldıran Türk futbolcu olarak bir ilke de imza atmayı hedefliyor.

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Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 2

Yıldıray Baştürk

Yıldıray Baştürk, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu unvanına sahip. Gurbetçi futbolcu, Bayer Leverkusen formasıyla 2002 finalinde Real Madrid'e karşı boy gösterdi. İspanyol devi söz konusu maçı 2-1 kazandı.


Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 3

Arda Turan

Turan 2011-2012 sezonunda takımı Atletico Madrid ile Uefa Avrupa Ligi'nde final oynayıp kupayı kazandı. Turan, Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde ise  Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Real Madrid uzatmalara giden maçta kupaya uzandı. Arda Turan ise sakatlığı sebebiyle finalde forma şansı bulamadı.

Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 4

Emre Belözoğlu

Turan ve Emre Belözoğlu'nun formasını giydiği Atletico Madrid, Chelsea'yi 4-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 5

Hamit Altıntop

Hamit Altıntop, Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaştı. İtalyanlar mücadeleyi 2-0 kazanırken, Hamit Altıntop da dev finalde görev aldı.


Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 6

Nuri Şahin

Nuri Şahin 2012-13 sezonunda kiralık olarak döndüğü Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı mücadele etti. Nur Şahin 2-1 kaybettikleri finalde sonradan oyuna dahil oldu.


Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 7

Fatih Tekke

Fatih Tekke, Avrupa'da Türk olmayan bir takımla kupa kazanan ilk ve tek Türk futbolcu unvanını taşıyor. Fatih Tekke, Zenit'in Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi finalinde 90 dakika sahada kaldı. Zenit mücadeleyi 2-0 kazandı ancak Fatih Tekke gol sevinci yaşayamadı.


Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 8

Can Bartu

Can Bartu bir Avrupa ekibiyle Avrupa kupalarında final oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Can Bartu, Fiorentina forması giydiği dönemde Kupa Galipleri Kupası'nın 1962'deki finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. 'Sinyor'un 90 dakika oynadığı maç 1-1 sona erdi ve statü gereği ikinci maç oynandı. Can Bartu'nun görev almadığı ikinci mücadeleyi Atletico 3-0 kazandı ve kupaya uzandı.


Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 9

Özcan Arkoç

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da görev alan kaleci Özcan Arkoç, Hamburg'a transfer olduktan sonra Kupa Galipleri Kupası finalinde boy gösterdi. Özcan Arkoç'un takımı Hamburg, 1968'deki finalde Milan ile kozlarını paylaştı. Arkoç, Kurt Hamrin'in 2 golüne engel olamadı ve final 2-0 sona erdi.

Hakan Çalhanoğlu ilki başarabilecek mi? Avrupa kupalarında final oynayan Türk futbolcular - 10
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