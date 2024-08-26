Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı gerçekleştirildi. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, "Bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." denildi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Karşılaşmanın devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'a saldırı yapıldığı iddia edildi.