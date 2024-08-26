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Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı gerçekleştirildi. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, "Bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." denildi.

Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz - 1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Karşılaşmanın devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'a saldırı yapıldığı iddia edildi.


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Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz - 2

beIN Sports'un haberine göre; Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darbedildi.


Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz - 3

Yayıncı kuruluş devre arasında yaşanan olay hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi."


Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz - 4

"Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz."


Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz - 5

Türkiye Futbol Federasyonu'nun konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz - 6

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