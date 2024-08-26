Hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında saldırı! Yayıncı kuruluştan açıklama: Ligin marka değeri için görüntüyü vermiyoruz

Yayıncı kuruluş devre arasında yaşanan olay hakkında şu açıklamayı yaptı:



"Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi."





