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Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tartışmalı hakem kararları yabancı hakemler tarafından incelenecek mi? Taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı "hodri meydan" dedi. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu "bu mesele bizim için kapanmıştır" ifadesini kullandı.

Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama - 1

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun Ntv Spor youtube kanalındaki bu açıklamaları ses getirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu ile arasında geçen görüşmeyi kulüp televizyonunda anlattı.

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Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama - 2

Ilıcalı, "İbrahim Hatipoğlu ile telefonda konuştuk, siz bir hakem getirin biz de UEFA'dan hakem getirelim dedim. 2 hafta boyunca hakem bulamadıklarını söylediler. 2 haftanın sonunda bir gün süre istediler ve ertesi gün Markus Merk ile anlaştıklarını söylediler. Biz de Mark Clattenburg'u önerdik. Haydi yapalım d ediğimde milli takım arasında yapmamızı istedi. Peki dedim. En son Markus Merk için milli takım arasındaki bir tarihe uygun diye kendileri aradı." sözleriyle aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama - 3

Ilıcalı, ayrıca Hatipoğlu'nun "samimiyetsizlik, kötü niyet ve sinsi plan" açıklamalarına da tepki gösterip çağrısını "Hodri Meydan" diyerek yineledi.

Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama - 4

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi ve mesajlaşma sürecini anlattı

Hatipoğlu, "Son açıklamamızdan sonra bir diyalog çağrısı geldi Fenerbahçe'den. Bu çağrıya cevap olarak da ben kendisini aradım. Aramızdaki tüm diyalog 4-5 tane telefon konuşmasından ve birkaç tane yazışmadan ibaret. Bugün kulübümüze saat 15.40 gibi bir belge gönderildi. Bizim aramızdaki kayıtların ve mesajların paylaşılmasını istiyorlardı ve bize 16.30'a kadar süre tanımışlardı. Evet, bizim aramızda hakem isimleri konuşuldu. Bunun milli arada yapılabilirliği konuşuldu. Bunlar üzerinde hakem konusunda bir şekilde ortak bir görüş oluştu ancak aramızda kesin anlaşma olmadı. Böyle bir anlaşma olsaydı bunun duyurusu iki tarafın ortak açıklamasıyla yapılırdı." diyerek tepki gösterdi.

Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama - 5

Hatipoğlu, "Hiçbir bilgimiz olmadan kendileri tarafından bu süreç bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Daha henüz nasıl yapılacağına dair konuşulacak çok şey varken. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum; biz bir terazi kurmaya ve bir takım şeyleri adilce ölçmeye çalışıyorduk. Ancak bu terazi onlar tarafından devrildi. Bu saatten sonra biz yine aynı iddiadayız. Ama bu iddiayı yapabilmemiz için karşımızda güvenilir ve ciddi bir muhatap olması gerekir. Biz her defasında iyi niyetle bu çabalarımızı gösterdiğimizde hep hayal kırıklığına uğradık. Ben bundan dolayı, yanlış bir diyaloğa girdiğim için tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum” diye konuştu.

Türk futbol kamuoyunun merakla beklediği Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki hakem konusu bu açıklamalarla yine sonuca ulaşmadı.

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