Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tartışmalı hakem kararları yabancı hakemler tarafından incelenecek mi? Taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı "hodri meydan" dedi. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu "bu mesele bizim için kapanmıştır" ifadesini kullandı.
Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun Ntv Spor youtube kanalındaki bu açıklamaları ses getirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu ile arasında geçen görüşmeyi kulüp televizyonunda anlattı.