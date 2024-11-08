Hakem kararları incelenecek mi? Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan yeni açıklama

Hatipoğlu, "Hiçbir bilgimiz olmadan kendileri tarafından bu süreç bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Daha henüz nasıl yapılacağına dair konuşulacak çok şey varken. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum; biz bir terazi kurmaya ve bir takım şeyleri adilce ölçmeye çalışıyorduk. Ancak bu terazi onlar tarafından devrildi. Bu saatten sonra biz yine aynı iddiadayız. Ama bu iddiayı yapabilmemiz için karşımızda güvenilir ve ciddi bir muhatap olması gerekir. Biz her defasında iyi niyetle bu çabalarımızı gösterdiğimizde hep hayal kırıklığına uğradık. Ben bundan dolayı, yanlış bir diyaloğa girdiğim için tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum” diye konuştu.



Türk futbol kamuoyunun merakla beklediği Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki hakem konusu bu açıklamalarla yine sonuca ulaşmadı.