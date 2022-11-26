Hakem penaltı kararı verdi, saha karıştı

Olayların yatıştırılmasının ardından devam eden maç 1-1 sona erdi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yine gerginlik yaşandı. Hafif yaralanan rakip takım futbolcusu Mücahit Şahin'e olay yerinde sağlık ekibi müdahale etti.

Polisin yaralanmasına neden olan kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.