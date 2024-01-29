Hakemden maç öncesi evlilik teklifi
1. Amatör Ligi'nde Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor arasında oynanan mücadelede hakem Özkan Elikaya, tribünde maçı takip eden sevgili Kübra Şengül'e evlilik teklifi etti. Her iki takımın da futbolcuları bu teklif sırasında "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı taşıdı.
Bolu'da 1. Amatör Lig’de Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor arasında oynanan maçı yönetem hakem Özkan Elikaya, tribünde maçı izleyen sevgilisi Kübra Şengül'e diz çöküp evlilik teklifi etti. Bu sırada iki takımın futbolcuları da “Benimle evlenir misin?” yazılı pankart tuttu.