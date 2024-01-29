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Hakemden maç öncesi evlilik teklifi

1. Amatör Ligi'nde Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor arasında oynanan mücadelede hakem Özkan Elikaya, tribünde maçı takip eden sevgili Kübra Şengül'e evlilik teklifi etti. Her iki takımın da futbolcuları bu teklif sırasında "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı taşıdı.

Hakemden maç öncesi evlilik teklifi - 1

Bolu'da 1. Amatör Lig’de Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor arasında oynanan maçı yönetem hakem Özkan Elikaya, tribünde maçı izleyen sevgilisi Kübra Şengül'e diz çöküp evlilik teklifi etti. Bu sırada iki takımın futbolcuları da “Benimle evlenir misin?” yazılı pankart tuttu.

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Hakemden maç öncesi evlilik teklifi - 2

Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor, dün Karaçayır Futbol Tesisleri'nde 1. Amatör Lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki takımın futbolcuları sahaya “Benimle evlenir misin?” yazan pankart ile çıktı. Maçın hakemi Özkan Elikaya da elinde çiçek ve yüzükle sahaya çıkarak tribünden kendisini izleyen kız arkadaşı Kübra Şengül’ün yanına gitti. Hakem, burada diz çöküp sevgilisine evlilik teklifi etti.

Hakemden maç öncesi evlilik teklifi - 3

Erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifi karşısında büyük mutluluk yaşayan genç kadın teklife ‘Evet’ dedi.

Hakemden maç öncesi evlilik teklifi - 4

Kübra Şengül'ün, yüzüğü parmağına takıldığı sırada seyirciler ve futbolcular çifti alkışlayarak tebrik etti.

Hakemden maç öncesi evlilik teklifi - 5
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