Hakemden maç öncesi evlilik teklifi

Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor, dün Karaçayır Futbol Tesisleri'nde 1. Amatör Lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki takımın futbolcuları sahaya “Benimle evlenir misin?” yazan pankart ile çıktı. Maçın hakemi Özkan Elikaya da elinde çiçek ve yüzükle sahaya çıkarak tribünden kendisini izleyen kız arkadaşı Kübra Şengül’ün yanına gitti. Hakem, burada diz çöküp sevgilisine evlilik teklifi etti.