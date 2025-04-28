Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!"

Maçın hakemi Ricardo De Burgos,Rüdiger'e kırmızı kart göstermiş ve bu kart için, "Bana isabet etmeyen bir nesneyi fırlattığı için oyundan atıldı. Kırmızı kart gördükten sonra, teknik ekipte yer alan birkaç kişi tarafından durdurulmak zorunda kaldı ve saldırgan bir tavır sergiledi." ifadelerini kullanmıştı.