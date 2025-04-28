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Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!"

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan dev finalde maçın son dakikalarında hakeme buz fırlatan Madrid'in yıldızı Antonio Rüdiger'e tepkiler büyüyor. Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, yıldız futbolcunun milli takıma alınmaması çağrısı yaptı.

Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!" - 1

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan ve 3-2 Barça'nın kazandığı El Clasico'da Madrid'den 3 futbolcu kırmızı kart görürken Antonio Rüdiger, hakeme içinde buz olan torba fırlatmıştı.

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Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!" - 2

Maçın hakemi Ricardo De Burgos,Rüdiger'e kırmızı kart göstermiş ve bu kart için, "Bana isabet etmeyen bir nesneyi fırlattığı için oyundan atıldı. Kırmızı kart gördükten sonra, teknik ekipte yer alan birkaç kişi tarafından durdurulmak zorunda kaldı ve saldırgan bir tavır sergiledi." ifadelerini kullanmıştı.

Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!" - 3

Eski Alman milli futbolcu ve TV yorumcusu Dietmar Hamann, İspanya Kral Kupası finalinde yaşanan olayın ardından Alman oyuncu Antonio Rüdiger için ağır yaptırımlar talep etti.

Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!" - 4

Hamann, Sport1 kanalındaki programında, Rüdiger'in son davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bence DFB onu kadrodan çıkarmalı. UEFA Uluslar Ligi'ndeki yarı final maçı için davet edilmemeli ve iki maçta da forma giymemeli." diye konuştu.

Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!" - 5

AS'ta yer alan habere göre kırmızı kart gören isimler arasında en büyük cezayı Rüdiger'in alması bekleniyor.

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