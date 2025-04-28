Hakeme buz fırlatan Rudiger'e tepkiler devam ediyor: "Milli takıma almayın!"
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan dev finalde maçın son dakikalarında hakeme buz fırlatan Madrid'in yıldızı Antonio Rüdiger'e tepkiler büyüyor. Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, yıldız futbolcunun milli takıma alınmaması çağrısı yaptı.
İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan ve 3-2 Barça'nın kazandığı El Clasico'da Madrid'den 3 futbolcu kırmızı kart görürken Antonio Rüdiger, hakeme içinde buz olan torba fırlatmıştı.