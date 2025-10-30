Hakemlere bahis soruşturması: Zorbay Küçük açıklama yaptı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATININ 57. MADDESİ NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolun içinde yer alan herkes için bahis yasağını açıkça düzenliyor.

Maddede, futbolcuların, hakemlerin, teknik adamların ve diğer futbol paydaşlarının futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir etkinlik üzerine doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasının kesinlikle yasak olduğu belirtiliyor.



Ayrıca, bu kişilerin bahis veya benzeri şans oyunlarını düzenleyen, tanıtan, aracılık eden veya bu faaliyetlerde menfaat sağlayan kuruluşlarda görev alamayacağı vurgulanıyor.



Kurala aykırı davrananlar, “üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men” veya “hak mahrumiyeti” cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.