Hakemlikten ihraç edilmişti, yeni mesleğinde servet kazanıyor
07.04.2026 11:50
NTV - Haber Merkezi
TFF'nin ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan yeni mesleğinde aylık 2 milyon lira kazanıyor.
2024 yılında hakemlikten ihraç edilmesinin ardından gündem olan ve sosyal medya paylaşımlarına yönelen eski hakem Elif Karaarslan kazancıyla dikkat çekiyor.
Kariyerine futbolcu olarak başlayan ardından hakemlik yapan Karaarslan'ın Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunuyor. Karaarslan buradan abonelik sistemi de açarak kısa sürede binlerce aboneye ulaştı.
25 BİN ABONE 2 MİLYON TL GELİR
Instagram'da 25 bin 600 abonesi olan Karaarslan, bu üyelerin her birinden aylık 79.90 TL alıyor.
Karaarslan'ın aylık toplam kazancı sadece abonelerden 2 milyon lirayı aşıyor. Sponsorlu işler de eklenince bu rakam daha da artabilir.
NELER YAŞANMIŞTI?
Hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile Elif Karaarslan, ilişki yaşadıkları iddiasıyla TFF tarafından hakemlikten ihraç edilmişti.
Karaarslan yaptığı açıklamada görüntülerin kendisine ait olmadığını söylemişti.
"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"
Karaarslan, "Bugün haksızlığa karşı susanlar, yarın bir gün benzer bir haksızlığa maruz bırakılacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle olmaya devam ettikçe isteyen istediği gibi hakemlikle, hakemlerle oynar zaten." ifadelerini kullanmıştı.