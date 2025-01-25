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Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'da son dönemlerde yaşadığı performans düşüklüğünün ardından pek forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in geleceği netleşiyor. Hollandalı kaynaklara göre, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinde son 6 aya giren Faslı oyuncunun El-Nasr ile ciddi görüşmelerde bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'ndeki ekibin teknik direktörü Alfred Schreuder'in eski öğrencisini takımında görmeyi çok istediği de belirtildi.

Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor - 1

Galatasaray'da geleceği bilinmezliğini koruyan Hakim Ziyech için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor - 2

Voetbal'ın haberine göre, Faslı futbolcunun Dubai ekib El-Nasr ile bir takım görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. 

Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor - 3

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Al-Nasr Teknik Direktör Alfred Schreuder'in eski öğrencisi Ziyech'i takımında görmeyi çok istediği de vurgulandı. 

İkili Twente'den bu yana bağlarını koparmadı ve ilişkisini sürdürdü. 

Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor - 4

Ziyech’in Galatasaray ile sözleşmesi altı ay daha devam ediyor, ancak oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verilecek gibi görünüyor.

Sözleşmenin feshedilmesi bu süreçte bir seçenek olabilir. Bu durum, Ziyech’in Dubai’ye transferinin önünü açabilir.

Son yıllarda Ziyech’in Ajax’a geri döneceği yönünde haberler de çıkmıştı, ancak bu haberlerin hiçbir zaman ciddi bir boyuta ulaşmadığı yazıldı.

Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor - 5

Ziyech, Twente ve Ajax’ta gösterdiği performansla büyük beğeni topladı ve Amsterdam’dan Chelsea’ye rekor bir transfer gerçekleştirmişti.

Ancak Londra’daki dönemi inişli çıkışlı geçti ve bu nedenle 2023 yılında Galatasaray’a kiralandı.

Yaz aylarında ise Galatasaray, Ziyech’i bonservisiyle kadrosuna kattı.

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