Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor

Ziyech’in Galatasaray ile sözleşmesi altı ay daha devam ediyor, ancak oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verilecek gibi görünüyor.

Sözleşmenin feshedilmesi bu süreçte bir seçenek olabilir. Bu durum, Ziyech’in Dubai’ye transferinin önünü açabilir.

Son yıllarda Ziyech’in Ajax’a geri döneceği yönünde haberler de çıkmıştı, ancak bu haberlerin hiçbir zaman ciddi bir boyuta ulaşmadığı yazıldı.