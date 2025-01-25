Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu: Eski öğrencisini istiyor
Galatasaray'da son dönemlerde yaşadığı performans düşüklüğünün ardından pek forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in geleceği netleşiyor. Hollandalı kaynaklara göre, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinde son 6 aya giren Faslı oyuncunun El-Nasr ile ciddi görüşmelerde bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'ndeki ekibin teknik direktörü Alfred Schreuder'in eski öğrencisini takımında görmeyi çok istediği de belirtildi.
Galatasaray'da geleceği bilinmezliğini koruyan Hakim Ziyech için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.