Hakkarigücüspor'un Afrikalı yıldızları

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur futbolcular arasında güzel birliktelik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Futbolcular genellikle beraber hareket ediyorlar. Güzel bir ortamları var. Takımın durumu da iyi. İkinci devreye daha iyi başlamak istiyoruz. Birlik, beraberliğimizi koruyarak başarıya odaklandık. Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Bu ligde final oynamak istiyoruz. Takımda şu ana o hava var. Yabancı futbolcularımız da buraya alıştı. Burayı çok seviyorlar. Kızlarımız onları sürekli evlerine davet ediyorlar. Onlardan memnunuz. Futbolcuları bir araya getirerek, ülkemizin ve yöremizin kültürünü tanımalarını sağlıyoruz. Bugün de yöresel yemeklerimizle buluştular."