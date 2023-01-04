Hakkarigücüspor'un Afrikalı yıldızları

Gösterdiği başarılı performansla ligin ilk yarısını 14 puanla namağlup 3'üncü sırada bitiren Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın Afrikalı futbolcuları, takımın başarılı sonuçlar almasında büyük pay sahibi oldu.
İki yıl önce transfer edilen Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ve Zambiyalı forvet Misozi Zulu ile geçen sezon takıma katılan Zambiyalı orta saha oyuncusu Margeret Belemu, Ganalı forvet Petience Peterson Konduk, Kenyalı stoper Vivian Nasaka Makokoha ve Nijeryalı kaleci Tochukwu Oluheni, sahadaki mücadeleleri ve saha dışındaki sempatik tavırlarıyla taraftarların yanı sıra yöre halkının da sevgisini kazandı.
Kent sakinleri, ülkelerindeki sıcak havaya rağmen bölgenin dondurucu soğuğuna ayak uydurarak takımın başarısı için top koşturan futbolcuları bağrına bastı. Yörenin gelenek ve göreneklerini öğrenmeye çalışan Afrikalı futbolcularla yakından ilgilenen Hakkarililer, sevgiyle yaklaştıkları futbolcuları evlerinde misafir ederek kendilerini yalnız hissetmemelerini sağladı.
Ağırladıkları futbolculara yöreye özgü yemekleri ikram eden, kültürleri hakkında bilgiler aktaran Hakkarililer, takımdaki diğer futbolcuların yardımı ve telefonlarındaki çeviri programları aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyor.
Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur futbolcular arasında güzel birliktelik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Futbolcular genellikle beraber hareket ediyorlar. Güzel bir ortamları var. Takımın durumu da iyi. İkinci devreye daha iyi başlamak istiyoruz. Birlik, beraberliğimizi koruyarak başarıya odaklandık. Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Bu ligde final oynamak istiyoruz. Takımda şu ana o hava var. Yabancı futbolcularımız da buraya alıştı. Burayı çok seviyorlar. Kızlarımız onları sürekli evlerine davet ediyorlar. Onlardan memnunuz. Futbolcuları bir araya getirerek, ülkemizin ve yöremizin kültürünü tanımalarını sağlıyoruz. Bugün de yöresel yemeklerimizle buluştular."