Hakkari'nin tekerlekli kayak takımı şampiyonluğa hazır

Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyü yolunda antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar onlarca milli sporcu yetiştiren takımda, sporcular hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde etti.

Takımda yer alan 60'ı kız 120 lisanslı sporcudan 50'si, önümüzdeki kış sezonunda düzenlenecek Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası ile Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok madalya kazanan sporcular, her gün yaklaşık 10 kilometre mesafe katederek zorlu şartlar altında çalışıyor.