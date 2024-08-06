Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum!

Milli takımın "in iyisini" hak ettiğini dile getiren Eda, "Çok istiyoruz. Uzun zamandır çalışıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Bugün de çok inanmıştık. Bence beşinci sette sağlam kalabilmek ve orada maçı alabilmek bizim için çok değerli. Yarı final için de bize özgüven verecek. Hayatımızın en önemli maçıydı. Zorlu olacağını biliyorduk. Sahada müthiş mücadele vardı." diye konuştu.

Yarı finalde karşılaşacakları takımı beklediklerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Rakibimizin kim olacağı hiç fark etmez. Bundan sonra kazanmak zorundasınız. Yarı finale çıktık, şimdi bunun mutluluğu var. Ama bunun devamını da getirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.