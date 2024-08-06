Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tarihi başarının mutluluğu yaşanıyor. Maç sonu gözyaşlarına boğulan Hande Baladın, "Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tarihi başarının mutluluğu yaşanıyor.
Ay-yıldızlı oyuncular, Fransa'nın başkenti Paris'tekioyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.