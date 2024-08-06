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Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tarihi başarının mutluluğu yaşanıyor. Maç sonu gözyaşlarına boğulan Hande Baladın, "Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tarihi başarının mutluluğu yaşanıyor.

Ay-yıldızlı oyuncular, Fransa'nın başkenti Paris'tekioyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 2

"KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Açıklama yaptığı sırada duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Hande Baladın "Bugün zorlandığımız anlar oldu. Biz madalyayı çok hak ediyoruz. Bugün tekrar takım ruhunu yakalayıp, gerçekten kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 3

Milli oyunculardan Meliha Diken Çin karşısında üstün bir mücadele sergilediklerini anlatarak, "Oyun olarak daha üstündük. Sonuna kadar savaşmaya devam ettik. Hiçbir zaman pes etmedik. Takımımla gurur duyuyorum. Böyle bir takıma karşı çeyrek finalde kazanmak çok önemli. Bu bizim için büyük bir motivasyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 4

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, çok iyi bir takımı geçerek yarı finale çıktıklarını söyledi.

Türkiye'nin sahada her top için mücadele ettiğine dikkati çeken Eda Erdem, "Bütün topları çıkarmaya çalıştık. İlk seti kaybetsek de bence Derya ve Meliha'nın girmesi ve skor üretmesi, bizi beşinci sete hazırladı. Hande'nin yokluğunda ikisi çok iyi iş yaptı. Herkes çok iyiydi. Cansu da şansız bir sakatlık yaşadı. Elif girdi, o da çok güzel iş yaptı. Çok mutluyuz. Uzun zamandır çeyrek finallerde ucundan kaçırıyorduk. Şimdi son 4'teyiz. İnanılmaz bir duygu. Daha fazlasını da yapabiliriz." dedi.

Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 5

Milli takımın "in iyisini" hak ettiğini dile getiren Eda, "Çok istiyoruz. Uzun zamandır çalışıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Bugün de çok inanmıştık. Bence beşinci sette sağlam kalabilmek ve orada maçı alabilmek bizim için çok değerli. Yarı final için de bize özgüven verecek. Hayatımızın en önemli maçıydı. Zorlu olacağını biliyorduk. Sahada müthiş mücadele vardı." diye konuştu.

Yarı finalde karşılaşacakları takımı beklediklerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Rakibimizin kim olacağı hiç fark etmez. Bundan sonra kazanmak zorundasınız. Yarı finale çıktık, şimdi bunun mutluluğu var. Ama bunun devamını da getirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 6

Ay-yıldızlı oyuncu Derya Cebecioğlu da büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

İtalya mağlubiyetinden sonra takım olarak toplandıklarını anlatan Derya, "Bu maçın bizim için ölüm kalım maçı olduğunun farkındaydık. Bunca sene verdiğimiz onca emek, gözyaşı, ter, sakatlık... Her şeyi göz önünde bulundurduk. Gün birlik olma zamanıydı. Sabah kalktığımızda da aynı şeyi konuştuk. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş başardık. Her şeye rağmen savaştık, pes etmedik." dedi.

Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 7

İşte maçtan öne çıkan diğer kareler...

Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 8
Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 9
Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 10
Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 11
Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 12
Hande Baladın maç sonu gözyaşlarına boğuldu: Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum! - 13
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