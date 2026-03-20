Hangi takım, kaç para kazandı? UEFA'dan Türk takımlarına milyonlarca euro

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18 milyon 620 bin euro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan "Cimbom" bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euro'luk gelire uzandı.

Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon euro'luk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon euro daha ekledi.

Yayın havuzu değerlemesinden 6 milyon 410 bin ila 10 milyon 410 bin euro (ortalama 8 milyon 410 bin euro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2 milyon 420 bin euro oldu.