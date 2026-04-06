Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 36.hafta
06.04.2026 12:08
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi yani Euroleague'in 36. haftasında deplasmanda Hapoel IBI ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Hapoel IBI'yi mağlup ederek normal sezonun bitimine 3 hafta kala çıkışa geçmeyi ve play-off öncesinde form yakalamayı hedefliyor.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Fenerbahçe Beko, 7 Nisan Salı günü Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.
Arena 8888 Sofya'da oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 2. SIRADA
Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, lider Olympiakos'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.
Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi.
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.