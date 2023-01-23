Haris Seferovic'ten şartlı ayrılık! (23 Ocak 2023 transfer haberleri)

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



Sarı-lacivertli kulüp, 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanırken genç oyuncu için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.



Portekiz'in iki dev kulübü Arda Güler'i yakından takip ediyor.



Genç futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Jesus'un eski takımı Benfica ve ezeli rakibi Porto'nun Arda Güler ile ilgilendiği öne sürüldü.



Birçok futbolcuyu önemli bonservis bedelleriyle Avrupa'nın dev kulüplerine gönderen Porto ve Benfica, Arda Güler'i transfer edip oyuncu için basamak kulüp olma hedefinde.



(SABAH)