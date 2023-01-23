Haris Seferovic'ten şartlı ayrılık! (23 Ocak 2023 transfer haberleri)

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla sürüyor.
Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak performansıyla beklentilerin uzağında kalan Haris Seferovic gözden çıkarıldı.
Galatasaray oyuncuyla yolları ayırmak isterken Seferovic cephesinden şartlı ayrılık kararı geldi.
Yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic ücretinden vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euro'luk kazancın 500 bin euro'sunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.
Galatasaray yönetimi yabancı kontenjanı açmak için bu hamleye sıcak bakıyor.
(TÜRKİYE GAZETESİ)
Kayseri galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, Reims'ten stoper Andreaw Gravillon, Lokomotiv'den orta saha Dmitri Barinov ve Al-Shabab'tan da kanat oyuncusu Aaron Boupendza için girişimlerini hızlandıracak.
Barinov için kulübü Lokomotiv Moskova'yla restleşen Kazancı, 2 milyon Euro'luk teklifini yineleyip olumsuz yanıt alırsa farklı isimlere yönelecek.
(FANATİK)
Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında kanat transferine yoğunlaşan Trabzonspor'da flaş bir isim ön plana çıktı.
Daha önce sezon başında da gündeme gelen Andriy Yarmolenko, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ain'in formasını giyen Ukraynalı yıldızın, takımında mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi.
33 yaşındaki futbolcu için bu doğrultuda maliyet araştırması yapılacağı belirtildi.
(FANATİK)
Sivasspor'la 600 bin Euro bonservis bedeli artı Emre Taşdemir karşılığında el sıkışan Galatasaray, Emre'yi takasta ikna edemedi ve Uğur Çiftçi için zam yapma kararı aldı.
Uğur'un bonservis bedeli yaklaşık 800 bin Euro olacak. 30 yaşındaki sol bekin transferi, Giresun deplasmanı öncesinde resmiyet kazanacak.
Savunmanın solunda yerli kullanma kararı alan Okan Buruk, son iki maçta Emre Taşdemir'e forma verdi.
Sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş bu hafta kadroya alınacak. Uğur Çiftçi de yeni transfer olarak sol bek rotasyonuna girecek.
(SABAH)
Bu sezon takıma katkılarda bulunan Bafetimbi Gomis ile sözleşme uzatılacak.
Sezon sonunda kontratı bitecek olan 37 yaşındaki golcü ile bir senelik daha mukavele imzalanması bekleniyor.
Fransız oyuncu, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 10 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 3 de gol pası verdi.
(SKORER)
Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanırken genç oyuncu için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
Portekiz'in iki dev kulübü Arda Güler'i yakından takip ediyor.
Genç futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Jesus'un eski takımı Benfica ve ezeli rakibi Porto'nun Arda Güler ile ilgilendiği öne sürüldü.
Birçok futbolcuyu önemli bonservis bedelleriyle Avrupa'nın dev kulüplerine gönderen Porto ve Benfica, Arda Güler'i transfer edip oyuncu için basamak kulüp olma hedefinde.
(SABAH)
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Enner Valencia'ya talip oldu.
Al Hilal yöneticileri, oyuncunun menajeriyle görüştü.
Valencia'nın menajeri teklifi Fenerbahçe'ye iletecek.
Al Hilal'in teklifinin 3 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
(TAKVİM)
Galatasaray, bu hafta iki yıldız için yeniden masaya oturacak.
Hücumda Haji Wright transferinin zora girmesinin ardından ibre yeniden Chelsea'li David Datro Fofana'ya döndü.
Sol bek Uğur Çifçi için de son bir yoklama yapılacak. Cim Bom'un hedefi Fildişili oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralamak olacak.
(FANATİK)