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Harry Kane İngiltere tarihine geçti

EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere, İtalya'yı yendi. Mücadelede Harry Kane 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.

Harry Kane İngiltere tarihine geçti - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı. C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

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Harry Kane İngiltere tarihine geçti - 2

EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere, İtalya'yı yendi. C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi.


Harry Kane İngiltere tarihine geçti - 3

İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.


Harry Kane İngiltere tarihine geçti - 4

29 yaşındaki Kane, kariyerinde 482 maçta 282 gol attı.


Harry Kane İngiltere tarihine geçti - 5

Tottenham'da kariyerine devam eden Kane'in sezon sonunda İspanyol devi Real Madrid'e imza atacağı iddia ediliyor.

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