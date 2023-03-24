Harry Kane İngiltere tarihine geçti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı. C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.
EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere, İtalya'yı yendi. C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi.
İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.
29 yaşındaki Kane, kariyerinde 482 maçta 282 gol attı.
Tottenham'da kariyerine devam eden Kane'in sezon sonunda İspanyol devi Real Madrid'e imza atacağı iddia ediliyor.