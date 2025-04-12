Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat biyografisi

Arat, Novo Invest'in ortağı ve yönetim kurulu başkanı, Kurumsal Finansman ve M&A danışmanlık firması olan Dome Group'un kurucusu ve ortağıdır. Beymen'in Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNTWO) Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) eski başkanı ve mevcut İcra Konseyi ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda görev alıyor.



Arat, 1996 yılında Ekonomist dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülünü almaya hak kazandı. 24 Ocak 2023'te Polonya'da düzenlenen Golden Mongoose 12. Uluslararası Spor Töreni'nde Onur Madalyası verildi. 19 Haziran 2024'te Kraków - Małopolska'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları sayesinde Üstün Liyakat Madalyası verildi.



Hasan Arat, Simin Arat ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.