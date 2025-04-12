Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat biyografisi
Hasat Arat, profesyonel basketbolcu, iş insanı ve spor yöneticisidir. Arat Beşiktaş JK'nın 2023-2024 yıllarında başkanlık görevini yürüttü. Basketbol kariyerine ise Adana Demirspor'da başlayan Hasan Arat, beş sene Beşiktaş'ta oynadı, ardından Galatasaray'da top koşturdu. Peki, Hasan Arat kimdir, aslen nereli?
Beşiktaş'ın eski başkanı olan Hasan Arat, spor camiasındaki kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettiren isimlerdendir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı da yapmış olan isim, ''Yılın İşadamı'' ödülüne layık görüldü. Arat, 1998 yılında Beşiktaş'ın ikinci başkanı olmuştu. İşte, Hasan Arat hayatı ve kariyeri...