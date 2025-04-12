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Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat biyografisi

Hasat Arat, profesyonel basketbolcu, iş insanı ve spor yöneticisidir. Arat Beşiktaş JK'nın 2023-2024 yıllarında başkanlık görevini yürüttü. Basketbol kariyerine ise Adana Demirspor'da başlayan Hasan Arat, beş sene Beşiktaş'ta oynadı, ardından Galatasaray'da top koşturdu. Peki, Hasan Arat kimdir, aslen nereli?

Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat biyografisi - 1

Beşiktaş'ın eski başkanı olan Hasan Arat, spor camiasındaki kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettiren isimlerdendir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı da yapmış olan isim, ''Yılın İşadamı'' ödülüne layık görüldü. Arat, 1998 yılında Beşiktaş'ın ikinci başkanı olmuştu. İşte, Hasan Arat hayatı ve kariyeri...

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Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat biyografisi - 2

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Profesyonel basketbolcu olan Arat, basketbol kariyerine Adana Demirspor'da başladı ve beş yıl boyunca Beşiktaş'ta oynadı, Galatasaray'da iki sezon oynadı ve Yeşilyurt SK'de jübile yaptı.

Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat biyografisi - 3

Basketbolun ardından iş hayatına atıldı ve spor yöneticiliği yaptı. Süleyman Seba döneminde, 1998 ile 2000 yılları arasında Beşiktaş JK İkinci Başkanı olarak görev yaptı. 2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ev sahipliği yapma teklifinin öncüsü oldu. Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Hasan Arat, 3 Aralık 2023'te rekor oyla seçimi kazandı ve Beşiktaş JK'nin 35. başkanı oldu. 29 Kasım 2024'te özel nedenlerle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hasan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat biyografisi - 4

Arat, Novo Invest'in ortağı ve yönetim kurulu başkanı, Kurumsal Finansman ve M&A danışmanlık firması olan Dome Group'un kurucusu ve ortağıdır. Beymen'in Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNTWO) Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) eski başkanı ve mevcut İcra Konseyi ve Yönetim Kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda görev alıyor.

Arat, 1996 yılında Ekonomist dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülünü almaya hak kazandı. 24 Ocak 2023'te Polonya'da düzenlenen Golden Mongoose 12. Uluslararası Spor Töreni'nde Onur Madalyası verildi. 19 Haziran 2024'te Kraków - Małopolska'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları sayesinde Üstün Liyakat Madalyası verildi.

Hasan Arat, Simin Arat ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

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