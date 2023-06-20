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"Hatalardan döndük" (Spor yazarlarından Türkiye-Galler maçı yorumu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğunu korudu. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Türkiye-Galler maçı değerlendirmesi...

"Hatalardan döndük" (Spor yazarlarından Türkiye-Galler maçı yorumu) - 1

HATALARDAN DÖNÜLÜNCE GALİBİYET GELDİ

"Galler koçu Rob Page’in Samsun’a gelirken görevini kaybetme endişesi yaşadığı bence açıktı. Zira Ermenistan’dan sonra Türkiye’ye karşı da utanç verici bir yenilgi almamak adına sahaya klasik santrforsuz çıktı. Morrell’le orta sahayı dörtleyerek en uca iki kanat oyuncusu Johnson-James’i koydu. Yani bir bakıma 4-6-0’la tek umudu kontrataktı onun da. Türkiye cephesindeyse ilk 60 dakikada değişen pek bir şey yoktu. Riga’da olduğu gibi, Samsun’da da ilk bir saat hiç iyi oynamadık. Son bölümdeyse Umut ve Arda’nın girişi sonrası canlandık, atak sürekliliği sağladık ve hak ederek kazandık maçı."

(Uğur Meleke-Hürriyet)



SPOR&SKOR HABERLERİ

"Hatalardan döndük" (Spor yazarlarından Türkiye-Galler maçı yorumu) - 2

HAKEMLER MAÇI MÜKEMMEL YÖNETTİ

Maçın hakemleri mükemmel kararlar verdiler. Muhtemelen sistemsel olarak yayıncı kuruluş VAR çizgisini çekemedi. VAR hakeminin kanaati ofsayttı ve protokol hiç yapılmayan bir şeyi yaptı, orta hakeme dedi ki, 'Sistem VAR çizgisini çekemiyor ama bence ofsayt, bir de sen bak' . Orta hakem de baktı, haklı bir kararla golü iptal etti . Verdiği kırmızı kart doğru, lehimize verdiği penaltı doğru ve yine Umut'un attığı golde de topun ele çarpmasını VAR hakemi çok doğru tespit etti.

(Ahmet Çakar-Sabah)

"Hatalardan döndük" (Spor yazarlarından Türkiye-Galler maçı yorumu) - 3

SAMSUN’DAN BAŞLAYAN BİR BAŞKA MİLLİ MÜCADELE GİBİ

"Aradığımız futbola ve gole ulaşmak için birkaç talihsizlik daha yaşamamız gerekecekti. Önce dakika 64’te kazanılan penaltıyı Hakan kaçırdı, sonra 68’de Umut Nayir’in golü VAR’dan döndü. Aranan sayı, 72. dakikada yine Umut’tan geldikten sonra iyice kendimizi bulduk. Arda Güler’in usta işi şık golü herkesin keyfini yerine getirdi. Oyunun kalan dakikalarında tüm stat Meksika dalgasıyla Samsun’dan başlayan bir başka milli mücadeleyi kutluyordu sanki."

(Banu Yelkovan-Hürriyet)

"Hatalardan döndük" (Spor yazarlarından Türkiye-Galler maçı yorumu) - 4

YOLUN YARISINI GEÇTİK

"İkinci devre topu sahada, özellikle Arda Güler oyuna girdikten sonra enine gezdirme konusunda daha titiz ve dikkatli olunca ‘’topla oynama istatistiği’’ de anlam kazanmaya başladı. Kaçan penaltı, elle oynama nedeniyle iptal edilen gol çabası ve nihayet Umut Nayir golü… Ardından hakim olunan oyunda Arda Güler golü ve maçın bitişi… Bir önceki maçında kendi sahasında 4 golle mağlup olan Galler’i geçerek önemli bir eşiği aştı milli takım. Şimdi… Hırvatistan malum. Ancak sanki durduk yere Ermenistan denkleme dahil oldu. Yine de yolun yarısından fazlasını geçtik gibi. Ve görülen o ki, ülkenin yarısından çok fazlası hoşnut olmasa da bir süre daha Stefan Kuntz’a katlanacak futbol kamuoyu!"

(Cem Dizdar-Fanatik)


"Hatalardan döndük" (Spor yazarlarından Türkiye-Galler maçı yorumu) - 5

EVDE PANTOLON GİYMEK

"Milli Takım birçok tartışmanın odağındaki teknik direktöründen, oynadığı oyuna, etkisizliği ve verimsizliğine rağmen maçı yine de kazanıp şansını, liderlik unvanını ve kararlılığını dayatıyor rakibine... Harika bir şey bu. Oynayamadığımız gün bile zor maçı çevirdiysek ne mutlu bize.Gallilerin güzel bir sözü vardır: 'Evde pantolonu ben giyerim'... Bu evde sözü geçen otoritenin kim olduğunu anlatan bir deyim. Dün herkes öğrendi ki, evde pantolonu giyen biziz. Tedirgin bekleyiş, neşeli sonuç..."

(Attila Gökçe-Milliyet)


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