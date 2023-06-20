"Hatalardan döndük" (Spor yazarlarından Türkiye-Galler maçı yorumu)

HAKEMLER MAÇI MÜKEMMEL YÖNETTİ



Maçın hakemleri mükemmel kararlar verdiler. Muhtemelen sistemsel olarak yayıncı kuruluş VAR çizgisini çekemedi. VAR hakeminin kanaati ofsayttı ve protokol hiç yapılmayan bir şeyi yaptı, orta hakeme dedi ki, 'Sistem VAR çizgisini çekemiyor ama bence ofsayt, bir de sen bak' . Orta hakem de baktı, haklı bir kararla golü iptal etti . Verdiği kırmızı kart doğru, lehimize verdiği penaltı doğru ve yine Umut'un attığı golde de topun ele çarpmasını VAR hakemi çok doğru tespit etti.



(Ahmet Çakar-Sabah)