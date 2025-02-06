Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak!

HT Spor'a konuşan Çinçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu kadar zaman bekleyemeyiz gelecek sezon İskenderun'daki 8-9 bin kişilik stadyumda oynamak istiyoruz. Hem Antakya'ya hem İskenderun'a 15'şer bin kişilik stadyum projesi var."