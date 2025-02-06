Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak!
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde konuşan Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, hasar alan stadyumlarının yıkılma ihtimali olduğunu açıkladı. Maçlarını Mersin'de oynayan bordo-beyazlılarda Başkan Çinçin, "Bizim stadyumu güçlendirmek çok mümkün görünmüyor. Ağır hasarlı ve yıkılacak." ifadelerini kullandı. Hatayspor'un önümüzdeki sezon maçlarını nerede oynayacağı da belli oldu.
Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.
Çinçin, "Stadımız ağır hasarlı ve yıkılacak. Hatayspor, Mersin'de oynuyor. Kendimizi öksüz hissediyoruz, Hatay'a dönmek istiyoruz." dedi.