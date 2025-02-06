NTV.COM.TR

Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak!

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde konuşan Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, hasar alan stadyumlarının yıkılma ihtimali olduğunu açıkladı. Maçlarını Mersin'de oynayan bordo-beyazlılarda Başkan Çinçin, "Bizim stadyumu güçlendirmek çok mümkün görünmüyor. Ağır hasarlı ve yıkılacak." ifadelerini kullandı. Hatayspor'un önümüzdeki sezon maçlarını nerede oynayacağı da belli oldu.

Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak! - 1

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Çinçin, "Stadımız ağır hasarlı ve yıkılacak. Hatayspor, Mersin'de oynuyor. Kendimizi öksüz hissediyoruz, Hatay'a dönmek istiyoruz." dedi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak! - 2

"Gelecek sene İskenderun Belediyesi'nin stadyumu var orada oynamak istiyoruz." diyen Çinçin, "Kamp tesislerini de İskenderun'da yapmak istiyoruz. Bizim stadyumu güçlendirmek çok mümkün görünmüyor. Bu stadyum yıkılacak maalesef." dedi.

Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak! - 3

HT Spor'a konuşan Çinçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu kadar zaman bekleyemeyiz gelecek sezon İskenderun'daki 8-9 bin kişilik stadyumda oynamak istiyoruz. Hem Antakya'ya hem İskenderun'a 15'şer bin kişilik stadyum projesi var."

Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak! - 4

Son maçını depremden saatler önce Hatay'da oynayan bordo beyazlı ekipte Ganalı futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 15 yaş altı oyuncusu Fatin Can, 14 yaş altı futbolcusu Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber, depremde hayatını kaybetmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER