Hayatı sarı-lacivert taraftardan Ali Koç’a sitem: Bizi bu işkenceden kurtar

“FENERBAHÇE TOPLA ARTIK KENDİNİ”

Tek dileğinin Fenerbahçe’nin kendisini toparlayarak ligde güzel sonuçlar alması olduğunu belirten Fanatik Taraftar İsmail Özhan, “Arabayla yola çıkınca eskiden ne güzel el sallayanlar, durdurup resim çekilenler vardı. Şimdi de yine var sağ olsunlar ama daha çok halimize gülenlere de çok rastlıyorum” diye konuştu.