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Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında sarı-lacivertli takımın teknik patronluğunu üstlenen Lorant’ın o dönemki yardımcısı Engin Fırat, hem Alman hocayı hem de yaşanan süreci anlattı. Fırat, Lorant’ın güçlü ve göründüğünün aksine sert bir insan olmadığını dile getirdi. Galatasaray ile 6-0 biten maçın ardından sarı-kırmızılı ekipten daha fazla kendilerinin şoke olduğunu kaydeden Fırat, kimsenin böyle bir şey beklemediğini belirtti.

Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı - 1

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında sarı-lacivertli takımın teknik patronluğunu üstlenen Lorant’ın o dönemki yardımcısı Engin Fırat, hem Alman hocayı hem de yaşanan süreci anlattı.

Lorant’ın çok güçlü bir karakter olduğuna değinen Fırat, “Çok sevdiğim bir insandı, ani bir haber oldu benim de haberim yoktu hastalığından. Maalesef hayatın bir parçası ölümdür, hepimizin kabul edeceği bir şey. Gerçekten onunla beraber iyi zamanlar geçirdik. Dışarıdan göründüğü gibi o sert kişilik değildi tam tersiydi. Çok gülmeyi, şaka yapmayı seven gerçekten her ortama uyum sağlayacak küçük çocuklarla oynayacak bir adamdı. Kendisi ile ilgili olumlu düşüncelerim ve hatıralarım var. İyi ki vardı diyorum” diye konuştu.

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Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı - 2

"GALATASARAY’DAN FAZLA BİZ ŞOKA GİRMİŞTİK"

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile 2002 yılında oynadığı ve sarı-lacivertli ekibin 6-0 galip olduğu maç hakkında konuşan Fırat, “Bu 6-0’lık maçtan sonra ben birkaç sefer söylemiştim ve ‘biz gerçekten şoka girmiştik’. Galatasaray’dan fazla biz şoka girmiştik, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Maçtan sonra da ne kutlama oldu ne de bir eğlence. Lorant sıradan bir maç gibi gördü ve erkenden yatmaya gitti, hiçbir şey olmamış gibi. Değişik bir karakterdi hiçbir şeyi büyütmeyen, aynı zamanda küçümsemeyen ayağı hep yere sağlam basan futbolu seven bir insandı. Hayatında futbol dışında bir şey olduğunu da söyleyemem. Fenerbahçe tarihine geçmiş biri” dedi.

Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı - 3

Lorant’ın fiziki futbola dayalı bir teknik direktör olduğunu dile getiren Fırat şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe’de beraber çalıştığımız dönemde de takım ikinci sıradaydı. Onu insanlar unutmasın. O sezon biz ayrıldıktan sonra az kalsın küme düşme durumuna bile geliyordu unutmasın insanlar. Lorant’ın başarısız olduğunu söyleyenlere sadece gülüyorum." 

Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı - 4

Çünkü herkes tarihi biraz değiştirmeye çalışıyor. Ama gerçekler ondan sonra gelen hocaların yaptıkları ile ortada. Ben Lorant’ın o sene takımı şampiyon yapabileceği durumda olduğunu düşünüyorum. Olmadı. Dediğim gibi eski dönem tarzlarından bir hocaydı tabii bu da bu dönemler için geçerli değil. O dönemler önemli başarılar elde ettiğini düşünüyorum."

Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı - 5

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Lorant'ın kariyerine yer verilerek, "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2002 yılında Futbol Takımımızın başında bulunan Alman teknik adam, 30 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde çok sayıda takım çalıştırdı. Oyunculuk kariyerinde ise Eintracht Frankfurt ve Rot-Weiss Essen ağırlıklı olmak üzere Borussia Dortmund, FC Saarbrücken, Hannover 96, Schalke 04 formalarını giyen Lorant, Bundesliga’da 325 maça çıktı. Frankfurt formasıyla UEFA Kupası zaferi yaşayan Werner Lorant’ın kariyerinde Almanya Kupası Şampiyonluğu da bulunuyor. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı - 6

Fırat son olarak Kenya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

(Fotoğraf: Engin Fırat - DHA)

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