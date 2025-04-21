Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı

"GALATASARAY’DAN FAZLA BİZ ŞOKA GİRMİŞTİK"

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile 2002 yılında oynadığı ve sarı-lacivertli ekibin 6-0 galip olduğu maç hakkında konuşan Fırat, “Bu 6-0’lık maçtan sonra ben birkaç sefer söylemiştim ve ‘biz gerçekten şoka girmiştik’. Galatasaray’dan fazla biz şoka girmiştik, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Maçtan sonra da ne kutlama oldu ne de bir eğlence. Lorant sıradan bir maç gibi gördü ve erkenden yatmaya gitti, hiçbir şey olmamış gibi. Değişik bir karakterdi hiçbir şeyi büyütmeyen, aynı zamanda küçümsemeyen ayağı hep yere sağlam basan futbolu seven bir insandı. Hayatında futbol dışında bir şey olduğunu da söyleyemem. Fenerbahçe tarihine geçmiş biri” dedi.