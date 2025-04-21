Hayatını kaybeden Werner Lorant'ın yardımcısı Engin Fırat'ta 6-0 itirafı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında sarı-lacivertli takımın teknik patronluğunu üstlenen Lorant’ın o dönemki yardımcısı Engin Fırat, hem Alman hocayı hem de yaşanan süreci anlattı. Fırat, Lorant’ın güçlü ve göründüğünün aksine sert bir insan olmadığını dile getirdi. Galatasaray ile 6-0 biten maçın ardından sarı-kırmızılı ekipten daha fazla kendilerinin şoke olduğunu kaydeden Fırat, kimsenin böyle bir şey beklemediğini belirtti.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında sarı-lacivertli takımın teknik patronluğunu üstlenen Lorant’ın o dönemki yardımcısı Engin Fırat, hem Alman hocayı hem de yaşanan süreci anlattı.
Lorant’ın çok güçlü bir karakter olduğuna değinen Fırat, “Çok sevdiğim bir insandı, ani bir haber oldu benim de haberim yoktu hastalığından. Maalesef hayatın bir parçası ölümdür, hepimizin kabul edeceği bir şey. Gerçekten onunla beraber iyi zamanlar geçirdik. Dışarıdan göründüğü gibi o sert kişilik değildi tam tersiydi. Çok gülmeyi, şaka yapmayı seven gerçekten her ortama uyum sağlayacak küçük çocuklarla oynayacak bir adamdı. Kendisi ile ilgili olumlu düşüncelerim ve hatıralarım var. İyi ki vardı diyorum” diye konuştu.