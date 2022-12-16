Heat, Tyler Herro'nun 41 sayısıyla kazandı (NBA'de 16 Aralık 2022 gecenin sonuçları)

Bu sezon 19. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 22 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, çaylak Jabari Smith 15 sayı ve 11 ribaunt, ilk 5'te başlayarak 23 dakika 34 saniye süre alan milli oyuncu Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, Eric Gordon 12 sayıyla maçı noktaladı.