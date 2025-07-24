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HEDEF YARI FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi Çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşı karşıya geliyor. Grup aşamasını altıncı basamakta tamamlayan ay-yıldızlılar, oynadığı 12 maçın 8’ni kazanmayı başarmıştı. A Milli Takım, Japonya eşleşmesini geçmesi durumunda Brezilya - Almanya mücadelesinin kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek. Atlas Arena’da oynanacak Türkiye - Japonya karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Japonya mücadelesi öncesinde Melissa Vargas, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’un performansı dikkat çekti. Peki Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda? İşte, çeyrek final mücadelesne ilişkin bilgiler…

HEDEF YARI FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? - 1

2018 yılından itibaren düzenlenen VNL’de tüm finallerde mücadele eden ay-yıldızlılar, geçtiğimiz yıl çeyrek finalde Polonya’ya elenerek turnuvaya veda etmişti. Filenin Sultanları, Japonya karşısında kazanarak yarı finale uzanmayı hedefliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi Japonya ise Ferhat Akbaş yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna devam ediyor. Japonya geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken grup aşamasını üçüncü sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlılarda sakatlığını atlatan Hande Baladın şans verilmesi durumunda parkeye çıkabilecek. Peki Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…

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HEDEF YARI FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? - 2

TÜRKİYE - JAPONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

VNL’de çeyrek final heyecanı başlıyor. Türkiye - Japonya çeyrek final mücadelesi 24 Temmuz Perşembe günü saat 17:30’da başlayacak. Atlas Arena’da oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HEDEF YARI FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? - 3

MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

VNL'de yarı final maçları 26 Temmuz'da, finaller 27 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Organizasyon 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

23 Temmuz Çarşamba:

17.30 İtalya-ABD

21.00 Polonya-Çin

24 Temmuz Perşembe:

17.30 Japonya-Türkiye

21.00 Brezilya-Almanya

HEDEF YARI FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? - 4

FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU

Final Kadrosu:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

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