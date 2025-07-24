HEDEF YARI FİNAL: Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

2018 yılından itibaren düzenlenen VNL’de tüm finallerde mücadele eden ay-yıldızlılar, geçtiğimiz yıl çeyrek finalde Polonya’ya elenerek turnuvaya veda etmişti. Filenin Sultanları, Japonya karşısında kazanarak yarı finale uzanmayı hedefliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi Japonya ise Ferhat Akbaş yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna devam ediyor. Japonya geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken grup aşamasını üçüncü sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlılarda sakatlığını atlatan Hande Baladın şans verilmesi durumunda parkeye çıkabilecek. Peki Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…