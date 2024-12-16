Her gün 1 dakika plank yapmanın mucizevi faydaları: Vücuda etkileri inanılmaz

Plank, özellikle karın kaslarını çalıştıran bir egzersizdir. Bu hareket, hem üst karın hem de alt karın bölgesini etkili bir şekilde hedef alır. Zamanla düzenli plank yaparak, kaslar güçlenir ve karın bölgesindeki tonus artar, bu da daha sıkı ve düz bir karın görünümü sağlar.

Düzenli plank yapmak, omurga çevresindeki kasları güçlendirir. Bu kaslar, sırt ve omuzları destekler, böylece duruşu iyileştirir. Zayıf sırt kasları, duruş bozukluklarına ve bel ağrılarına yol açabilirken, plank bu kasların güçlenmesini sağlayarak sağlıklı bir duruşa katkıda bulunur.