Her şey netleşti, Galatasaray bu maçla şampiyon olabilir

27.04.2026 22:26

Son Güncelleme: 27.04.2026 22:37

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'yi yenerek zirvede puan farkını açan Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etmişti.

 

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetmişti.

Bu skorla birlikte en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselten Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK MAÇI

Trabzonspor'un, Konyaspoor deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından şampiyonluk hesabı netleşti.

 

Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer alan Galatasaray, Samsun'da şampiyonluk maçına çıkacak.

YENERSE ŞAMPİYON OLACAK

Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi. Samsunspor'a konuk olacak "Cimbom" deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

