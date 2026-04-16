Herkes Arda'yı konuşuyor, bir gecede beş rekor. "Tartışmasız dünya klası"
16.04.2026 08:12
Son Güncelleme: 16.04.2026 09:09
NTV - Haber Merkezi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu, bir gecede beş rekora imza attı. Daha önce Fenerbahçe-Galatasaray maçını yöneten hakem milli yıldıza kırmızı kart çıkardı.
MAÇ BİTTİ KIRMIZI ÇIKTI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid elendi, Bayern Münih yarı finale yükseldi. 7 gollü maç tarihe geçerken Arda Güler maça damga vurdu.
Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de ilk dakika dolmadan ve frikikten olmak üzere 2 gol atan Arda, maçın bitiminin ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Arda gecede beş rekora birden imza attı ama Madrid elendi.
Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda'nın golüyle öne geçti.
Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda'nın serbest vuruştan attığı golle ikinci golü buldu.
Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
ARDA'NIN KIRDIĞI REKORLAR
Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon atılan en erken gol.
Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in attığı en erken gol. (35. saniye)
Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih’e atılan en erken gol.
Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.
Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.
KART GÖSTEREN HAKEM TANIDIK BİR İSİM
Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi.
Vincic, geçen yıl Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.
"BÖYLE OLMAMALIYDI"
Gecede beş rekora imza atan Arda maç sonu yaptığı paylaşımda, "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." ifadelerini kullandı.
"VURUŞLARI GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ"
Bayern Münih'in 40 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, Arda'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
40 yaşındaki kaleci şu ifadeleri kullandı:
"İlk golde topu dışarıdaki Stanisic'e atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu. Resmen berbat bir pas verdim. Arda harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı. Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."
"TARTIŞMASIZ DÜNYA KLASI"
Fransız efsane futbolcu Thierry Henry, milli yıldız için şu ifadeleri kullandı:
“Büyük geceler tam da bunun içindir. Arda sadece oynamıyor, sorumluluk alıyor. İki gol zaten, ve o frikik… tartışmasız dünya klası.”
“Bayern Münih’e karşı bunu yapmak, o baskı altında, o seviyede, onun kişiliği hakkında her şeyi söylüyor. Saklanmıyor, top istiyor, maçı o belirliyor.”
Geri dönüş için inanç gerekir, ama aynı zamanda onu ateşleyecek birine de ihtiyaç var ve o kişi Arda Güler. Bir genç oyuncu böyle öne çıktığında, artık potansiyelden bahsetmezsiniz, olmuş birinden bahsedersiniz.”