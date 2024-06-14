Heyecanla beklenen EURO 2024'te ilk düdük bugün çalacak: Tek Türk hakem Halil Umut Meler

TÜRKİYE'DEN HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem, Halil Umut Meler.



Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.



Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.



SÜPER LİG'DEN 25 OYUNCU



EURO 2024'te geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen 25 futbolcu, ülkelerini temsil edecek.

Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'nın ardından turnuvaya en fazla oyuncu gönderen 6. lig olarak öne çıktı.



Turnuvada Fenerbahçe'den 7, Galatasaray ve Beşiktaş'tan dörder, Trabzonspor ve Gaziantep FK'den üçer, Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor ve Konyaspor'dan birer futbolcu yer alacak.