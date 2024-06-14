Heyecanla beklenen EURO 2024'te ilk düdük bugün çalacak: Tek Türk hakem Halil Umut Meler
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün başlayacak. Açılış maçı Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. Turnuvada tek Türk hakem, Halil Umut Meler olacak, Süper Lig'de forma giyen 25 futbolcu turnuvada boy gösterecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün başlıyor.
Futbolseverlerin hasretle beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.
EURO 2024, ev sahipliği yapacağı 51 karşılaşmayla sporseverleri adeta futbola doyuracak.
VİDEO: Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası