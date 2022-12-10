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Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı

Dünya Kupası’nda ülkesi Hırvatistan’a destek olan ancak giydiği kıyafetler nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen, Suşi paylaşımıyla Japonların hedefinde olan Hırvat model Ivana Knoll bu kez tarihi galibiyet sonrası Brezilya ile özdeşleşen Güvercin dansını yaparak Brezilyalıları kızdırdı.

Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 1

Dünya Kupası’nda giydiği kıyafetleri nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen ve 'Ülkeyi terket' çağrısı yapılan Hırvat model Ivana Knoll ülkesini tribünde desteklemeye devam ediyor.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 2

Japonya karşılaşmasında maç öncesi yaptığı paylaşımlarla Suşi paylaşımlarıyla Japonların hedefinde olan Hırvat model bu kez Brezilyalıları kızdırdı.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 3

Hırvat model Knoll bu kez tarihi galibiyet sonrası Brezilya ile özdeşleşen Güvercin dansını yaptı.

Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 4

Brezilyalılar bu paylaşımla kendileriyle alay edildiği gerekçesiyle Knoll'a tepki gösterdi.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 5

Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 6

İşte Hırvat modelin tribünlerden yansıyan fotoğrafları...

Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 7
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 8
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 9
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 10
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 11
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 12
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 13
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Brezilyalıları kızdırdı - 14

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