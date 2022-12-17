Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa’ya 2-0 yenilen Fas ile Arjantin’e 3-0’lık skorla boyun eğen Hırvatistan takımları Khalifa International Stadyumu'nda üçüncülük için karşılaştı.
Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek, 2022 Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamlandı.
Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri, 7’nci dakikada Josko Gvardiol ve 42’nci dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas’ın tek sayısı ise 9’uncu dakikada Achraf Dari’den geldi. Öte yandan Fas’ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.
Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. Hırvatistan, 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı da aynı skorla 2-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü olmuştu.
2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.
2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı.
Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.
Josko Gvardiol, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hırvat oyuncu unvanını elde etti.
Hırvat futbolcu, 20 yaş 328 gün ile bu unvanın sahibi oldu. Gvardiol böylece 22 yaş 267 günle 2002 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran Ivica Olic'i geride bıraktı.
Turnuvada sergilediği performansla dikkati çeken Josko Gvardiol, üçüncülük maçının en iyi oyuncusu seçildi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan, üçüncülük ödülünü aldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Katar Futbol Federasyonu Başkanı Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, Hırvatistan'ın teknik ekibi ile oyuncularına üçüncülük madalyalarını takdim etti.
Hırvat futbolcular, madalya töreninin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular, dünya üçüncülüğünü yakınları ve taraftarlarıyla kutladı.