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Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü

2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'la karşılaştı. Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek, Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamladı. Dünya dördüncüsü olan Fas ise turnuva tarihinde derece yapan ilk Afrika takımı oldu.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 1

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa’ya 2-0 yenilen Fas ile Arjantin’e 3-0’lık skorla boyun eğen Hırvatistan takımları Khalifa International Stadyumu'nda üçüncülük için karşılaştı.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 2

Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup ederek, 2022 Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamlandı.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 3

Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri, 7’nci dakikada Josko Gvardiol ve 42’nci dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas’ın tek sayısı ise 9’uncu dakikada Achraf Dari’den geldi. Öte yandan Fas’ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 4

HIRVATİSTAN, 24 YIL SONRA İKİNCİ KEZ ÜÇÜNCÜ OLDU

Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. Hırvatistan, 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı da aynı skorla 2-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü olmuştu.

2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 5

FAS TURNUVA TARİHİNDE DERECE YAPAN İLK AFRİKA TAKIMI

2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı.

Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 6

GVARDİOL, TURNUVADA GOL ATAN EN GEÇ HIRVAT

Josko Gvardiol, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hırvat oyuncu unvanını elde etti.

Hırvat futbolcu, 20 yaş 328 gün ile bu unvanın sahibi oldu. Gvardiol böylece 22 yaş 267 günle 2002 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran Ivica Olic'i geride bıraktı.

Turnuvada sergilediği performansla dikkati çeken Josko Gvardiol, üçüncülük maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 7

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan, üçüncülük ödülünü aldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Katar Futbol Federasyonu Başkanı Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, Hırvatistan'ın teknik ekibi ile oyuncularına üçüncülük madalyalarını takdim etti.

Hırvat futbolcular, madalya töreninin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular, dünya üçüncülüğünü yakınları ve taraftarlarıyla kutladı.

Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 8
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 9
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 10
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 11
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 12
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 13
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Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 16
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 17
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 18
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 19
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 20
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 21
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 22
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 23
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 24
Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü - 25

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