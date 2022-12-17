Hırvatistan tarihinde 2. kez Dünya üçüncüsü

HIRVATİSTAN, 24 YIL SONRA İKİNCİ KEZ ÜÇÜNCÜ OLDU

Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. Hırvatistan, 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı da aynı skorla 2-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü olmuştu.

2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.