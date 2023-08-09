"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu)

DEVLER LİGİ YOLCULUĞUNA YAKIŞIR BİR PERFORMANS

Şu ana kadar üç resmi maçın ikisini kazanan ve rakip ağlara altı gol bırakan Galatasaray’ın geçen sezona en çok benzeyen performansının dünkü olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Dün rakip fileleri beş kez sarstılar, iki sayı Nelsson ve Abdülkerim’le VAR’a takıldı. İlk yarıda 15’le 30 arası verilen iki pozisyon dışında maçın hakimi olan taraf hep temsilcimiz Galatasaray’dı. Dün sahada bir ön eleme, bir de Şampiyonlar Ligi takımı vardı bence. Bu Galatasaray’ın bu kaliteli kadrosunun yeri Şampiyonlar Ligi çünkü. (Uğur Meleke-Hürriyet)





