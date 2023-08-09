NTV.COM.TR’ye geri dön

"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek İstanbul'daki maç için büyük avantaj yakaladı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı değerlendirmesi...

"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu) - 1

"HOCAM BENİ OYUNDAN AL" DEMEDİKÇE SAHADA KALMALI

Mertens gibi bir kalite, "Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalıdır. Mertens, sadece oyun liderliği yapmıyor, arkadaşlarını yönetiyor, mükemmel bir çevre kontrolü yaparken hatalı pas kullanmıyor. Attığı gol, Barış'ın çalışkanlığının yanı sıra kendisinin pozisyonu takip etmesinin ürünüydü. (Levent Tüzemen - Fotomaç)


SPOR&SKOR HABERLERİ

"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu) - 2

RAKİBİN İPİNİ RAHAT ÇEKTİLER

Ljubljana'nın ilk yarıda 7 hücumla Galatasaray kalesine gelmesi de orta sahanın problemiydi. Oyunu soğutamadılar ama ikinci yarının başında Kerem'in hızlı hücumdaki nefis pasından doğan golle rakibin ipine çektiler. Barış Alper, Abdülkerim, Mertens, Muslera ve Kerem ile rövanş maçı formaliteye döndü. Yoğun fikstürde Trabzonspor maçı öncesi rotasyon için de gerekli olan buydu. (Bülent Timurlenk - Sabah)


"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu) - 3

BÜYÜK RAHATLIK

Topla oynama becerisi olan Ljubljana’nın çıkışlarına doğru noktada doğru baskılar getiren Okan Buruk ve öğrencileri için Slovenya deplasmanındaki rahatlık dikkat çekiciydi. Elbette dikkat çeken tek şey olumlu aksiyonlar değildi. Galatasaray’ın kazandığı bir gecede Torreira’nın merkezdeki eksikliği, Nelsson’un kaybettiği basit topların sayısı, stoperlerin geri dönüşlerdeki ağırlığı da Okan Buruk’un gözünden kaçmamıştır. Nelsson’un kaybettiği topların ya da geri koşularda yakalanamayan forvetlerin faturası ödenmiyor gibi görünebilir ama rakipler zorlaştığında, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalındığında bu defolar can yakar. (Serkan Akcan - Fanatik)


"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu) - 4

DEVLER LİGİ YOLCULUĞUNA YAKIŞIR BİR PERFORMANS

Şu ana kadar üç resmi maçın ikisini kazanan ve rakip ağlara altı gol bırakan Galatasaray’ın geçen sezona en çok benzeyen performansının dünkü olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Dün rakip fileleri beş kez sarstılar, iki sayı Nelsson ve Abdülkerim’le VAR’a takıldı. İlk yarıda 15’le 30 arası verilen iki pozisyon dışında maçın hakimi olan taraf hep temsilcimiz Galatasaray’dı. Dün sahada bir ön eleme, bir de Şampiyonlar Ligi takımı vardı bence. Bu Galatasaray’ın bu kaliteli kadrosunun yeri Şampiyonlar Ligi çünkü. (Uğur Meleke-Hürriyet)


"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu) - 5

BURUK, DEFANSA DİKKAT ETMELİ!

Okan Buruk'un en çok üstünde durması gereken, takım savunmasıyla ilgili sorunlar. Galatasaray'ın geçen seneden beri alışık olduğumuz savunma zaafı, rakibin geçiş oyunlarında pozisyonlar bulmasıydı. Zalgiris maçında da bu örnekler yaşandı. Ama dün dikkatimi çeken bir konu, ilk yarının 20 dakikalık bölümündeki kontrol kaybında, yerleşmiş savunmada sıkıntı yaşanmasaydı. (Ömer Üründül - Sabah)

DAHA FAZLA GÖSTER