"Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalı (Spor yazarlarından Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı yorumu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek İstanbul'daki maç için büyük avantaj yakaladı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı değerlendirmesi...
"HOCAM BENİ OYUNDAN AL" DEMEDİKÇE SAHADA KALMALI
Mertens gibi bir kalite, "Hocam beni oyundan al" demedikçe sahada kalmalıdır. Mertens, sadece oyun liderliği yapmıyor, arkadaşlarını yönetiyor, mükemmel bir çevre kontrolü yaparken hatalı pas kullanmıyor. Attığı gol, Barış'ın çalışkanlığının yanı sıra kendisinin pozisyonu takip etmesinin ürünüydü. (Levent Tüzemen - Fotomaç)