Hocası "Saygısız" diyerek tepki gösterdi, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. İşte bonservisi ve sözleşmesi
25.12.2025 09:19
NTV - Haber Merkezi
Hocasının zehir zemberek sözler söylediği Musaba, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Süper Lig'e damga vuran futbolcunun 4,5 yıllık imza atması bekleniyor.
Adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Musaba için resmi açıklama geldi.
Hocasının saygısızlıkla suçladığı Musaba'nın sarı lacivertlilere 4,5 yıllık imza atması bekleniyor.
Samsunspor'a İngiliz ekibi Sheff Wed'den 1 milyon euroya imza atan Musaba, serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilecek.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeli olarak 6 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Süper Kupa'da 6 Ocak'ta Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmada Musaba sarı lacivertlilerin formasını giyebilir.
Musaba, bu sezon Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
HOCASI NE DEMİŞTİ?
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Musaba’nın sabah antrenmanına katılmadığını ve son haftalarda olanların saygısızca olduğunu söylemişti.
Transfer konusundaki sorulara da cevap veren Reis, Musaba’nın Fenerbahçe ile adı geçtikten sonraki tavırları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, “Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde serbest kalma opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim.” demişti.
Reis, "Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı." ifadelerini kullanmıştı.