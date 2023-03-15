Holiganlar terör estirdi: Napoli savaş alanına döndü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Instagram hesabından Alman holiganların, İtalyan güvenlik güçlerine meşale ve patlayıcı maddeler attığı anın görüntüsünü paylaşırken, "Bunlar taraftar değil, bunlar suçlular hem de aşağılık suçlular. Almanya'da da aynı şeyi yapabilirler mi acaba? " ifadelerini kullandı.