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Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası)

Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi olmuştu. Hollanda ise ABD'yi 3-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükselmişti. Peki, Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası) - 1

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ve Arjantin zorlu bir mücadeleye çıkacak. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Messi'li Arjantin yarın Depay'lı Hollanda karşısında ter dökecek. Peki, Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası) - 2

HOLLANDA-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ile Arjantin yarın karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası) - 3

TURU GEÇEN TAKIM HIRVATİSTAN-BREZİLYA GALİBİYLE KARŞILACAK

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Hırvatistan-Brezilya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası) - 4

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI'NDA 6. KARŞILAŞMASI 

İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası) - 5

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

ünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.

Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.

Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Hollanda-Arjantin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası) - 6

MESSİ, ARJANTİN EFSANESİ OLMAYA ÇOK YAKIN

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.

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