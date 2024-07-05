Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isteyen A Milli Takım, galibiyet için sahada olacak. Peki, Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, zorlu Hollanda karşısında galibiyet arayacak. Son 16 turunda Avusturya'yu 2-1 yenen Milli Takım, Hollanda'yı da eleyerek adım adım finale doğru yürümek istiyor. Peki, Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?