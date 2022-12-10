Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi

Arjantin maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık devam etmeyeceğim. 20 maça çıktık ve hiçbirini kaybetmedik. İngiltere ile birlikte yenilmeyen tek takım bizdik. Bugün de yenildiğimizi düşünmüyorum. Sadece bir penaltı atışıydı" diye konuştu.