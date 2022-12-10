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Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, Arjantin karşısında son maçına çıktığını söyledi. 71 yaşındaki teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e penaltı atışlarında 4-3 yenilerek turnuvaya veda etmelerinin ardından görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 1

Ağustos 2021'de Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal istifa edeceğini duyurdu. 

Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 2

Arjantin maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık devam etmeyeceğim. 20 maça çıktık ve hiçbirini kaybetmedik. İngiltere ile birlikte yenilmeyen tek takım bizdik. Bugün de yenildiğimizi düşünmüyorum. Sadece bir penaltı atışıydı" diye konuştu.

Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 3

Deneyimli teknik adam, Arjantin'in şampiyon olup olamayacağıyla ilgili soruya, "Umurumda değil. Artık izlemeyeceğim" yanıtını verdi.

Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 4

Van Gaal yönetiminde 20 maça çıkan Hollanda, 14 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan "Portakallar", kalesinde 17 gol gördü.

Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 5

Dünya Kupası 2022 sonrasında Güney Kore, Gana, Belçika ve Brezilya teknik direktörleriyle ayrılık kararı almıştı.

Güney Kore: Paulo Bento

Gana: Otto Addo

Belçika: Roberto Martinez

Brezilya: Tite

Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 6

İşte Louis van Gaal'ın Arjantin maçından öne çıkan diğer kareleri...

Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 7
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 8
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 9
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 10
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 11
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 12
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 13
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 14
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 15
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi - 16

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