Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi

Ağustos 2021'de Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal istifa edeceğini duyurdu.
Arjantin maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık devam etmeyeceğim. 20 maça çıktık ve hiçbirini kaybetmedik. İngiltere ile birlikte yenilmeyen tek takım bizdik. Bugün de yenildiğimizi düşünmüyorum. Sadece bir penaltı atışıydı" diye konuştu.
Deneyimli teknik adam, Arjantin'in şampiyon olup olamayacağıyla ilgili soruya, "Umurumda değil. Artık izlemeyeceğim" yanıtını verdi.
Van Gaal yönetiminde 20 maça çıkan Hollanda, 14 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan "Portakallar", kalesinde 17 gol gördü.
Dünya Kupası 2022 sonrasında Güney Kore, Gana, Belçika ve Brezilya teknik direktörleriyle ayrılık kararı almıştı.
Güney Kore: Paulo Bento
Gana: Otto Addo
Belçika: Roberto Martinez
Brezilya: Tite
İşte Louis van Gaal'ın Arjantin maçından öne çıkan diğer kareleri...