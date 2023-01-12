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Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City’den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti. Ara transfer dönemi 8 Şubat'a kadar sürecek. İşte ayrıntılar ve Süper Lig takımlarının 2023 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular...

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 1

DOĞUKAN SİNİK-ANTALYASPOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City’den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi ile yapılan paylaşımda, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin Doğukan Sinik" denildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Antalyaspor'dan Hull City'e transfer olmuştu.

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 2

SAMET AKAYDİN-FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydin'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 3

Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Akaydin olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 4

Kendisini 3.5+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Akaydin ise, "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe" dedi.

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 5

SHAOCONG WU-BAŞAKŞEHİR

Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan Shaocong Wu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen 2000 doğumlu stoper Shaocong Wu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 6

Yayınlanan görüntülerde genç futbolcunun "Merhaba Başakşehir, ben Shaocong Wu, buradayım" mesajına yer verildi. 

Wu, Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu olacak.

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 7

22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 8

MOUSSA GUEL-SAMSUNSPOR 

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel’i kadrosuna kattı.

Hull City forması giyen Doğukan Sinik yeniden Antalya'da (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 9

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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