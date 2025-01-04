Hull City’nin Türk bayrağı paylaşımına Acun Ilıcalı’dan açıklama: İstanbul’daki olayları hatırlattı

Hull City taraftarlarının bir jest olarak stadyuma Türk bayrağı astığını söyleyen Ilıcalı, “Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır.” dedi.

Söz konusu açıklamanın, Türk bayrağı üzerinden, Türkiye aleyhine bir provokasyonu önleme amacı taşıdığını söyleyen Ilıcalı, “Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir.” ifadelerini kullandı.