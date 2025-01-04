Hull City’nin Türk bayrağı paylaşımına Acun Ilıcalı’dan açıklama: İstanbul’daki olayları hatırlattı
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımının sosyal medya hesabından Leeds United maçı öncesinde “Stadyuma Türk bayrağı getirmeyin.” duyurusu yapıldı. Takımın sahibi Acun Ilıcalı, söz konusu paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. 2000 yılında Galatasaray ile Leeds United arasında oynanan maç öncesinde çıkan olaylarda öldürülen iki İngilizi hatırlatan Ilıcalı, “Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.” dedi.
Hull City, Championship’te bugün oynanacak Leeds United maçı öncesinde taraftarlarına, “Stada Türk bayrağı getirmeyin.” çağrısında bulundu.