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Hull City’nin Türk bayrağı paylaşımına Acun Ilıcalı’dan açıklama: İstanbul’daki olayları hatırlattı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımının sosyal medya hesabından Leeds United maçı öncesinde “Stadyuma Türk bayrağı getirmeyin.” duyurusu yapıldı. Takımın sahibi Acun Ilıcalı, söz konusu paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. 2000 yılında Galatasaray ile Leeds United arasında oynanan maç öncesinde çıkan olaylarda öldürülen iki İngilizi hatırlatan Ilıcalı, “Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.” dedi.

Hull City’nin Türk bayrağı paylaşımına Acun Ilıcalı’dan açıklama: İstanbul’daki olayları hatırlattı - 1

Hull City, Championship’te bugün oynanacak Leeds United maçı öncesinde taraftarlarına, “Stada Türk bayrağı getirmeyin.” çağrısında bulundu.

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Hull City’nin Türk bayrağı paylaşımına Acun Ilıcalı’dan açıklama: İstanbul’daki olayları hatırlattı - 2

Kulüpten yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızdan, 25 yıl önce İstanbul’da yaşanan trajik olaylara saygı çerçevesinde MKM Stadyumuna Türkiye bayrağı veya tişörtü getirmemelerini rica ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu paylaşıma ilişkin, kulübün sahibi Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı.

Hull City’nin Türk bayrağı paylaşımına Acun Ilıcalı’dan açıklama: İstanbul’daki olayları hatırlattı - 3

Hull City taraftarlarının bir jest olarak stadyuma Türk bayrağı astığını söyleyen Ilıcalı, “Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır.” dedi.

Söz konusu açıklamanın, Türk bayrağı üzerinden, Türkiye aleyhine bir provokasyonu önleme amacı taşıdığını söyleyen Ilıcalı, “Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir.” ifadelerini kullandı.
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