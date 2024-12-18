İbn Haldun'un "tavırlar teorisi" ve Manchester City: Bir dönem sona mı eriyor?

Sosyolog, tarihçi ve devlet adamı İbn Haldun'un "tavırlar teorisi" göz önüne alındığında görkemli günlerinden uzaklaşan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin gerileme ve belki de çöküş dönemine girdiği futbol dünyasında artık sesli şekilde dile getirilebilir.

Görüş ve eserleriyle Doğu ve Batı medeniyetlerini etkileyen İbn Haldun'a göre devletler de insanlar gibi doğar, büyür, yaşar ve ölür.

İbn Haldun'un tavırlar teorisine dayanan bu görüşe benzer şekilde futbol dünyası da yıllar içinde kulüp, yönetici, futbolcu ve teknik direktörlerin sportif anlamda çok defa bu tip evrelerden geçtiğine şahit oldu.