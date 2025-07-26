NTV.COM.TR

İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC'de 'Son Osmanlı' lakaplı İbo Aslan'ın gecesi

Türk UFC dövüşçüsü İbo Aslan, UFC sahnesinde en kritik mücadelelerinden birine çıkıyor. İbo Aslan'ın rakibi ise Billy Elekana olacak. UFC Fight Night kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşma, İbo Aslan için oldukça önemli. Son maçında rakibine mağlup olan İbo Aslan, Billy Elekana karşısında kazanmak ve galibiyet sayısını 15'e yükseltmek istiyor. Son Osmanlı lakabıyla tanınan İbo Aslan'ın maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC'de 'Son Osmanlı' lakaplı İbo Aslan'ın gecesi - 1

UFC Fight Night gecesinde Türk dövüşçü İbo Aslan yeniden sahneye çıkıyor. Son maçında mağlubiyet alan İbo Aslan, bu kez rakibi Billy Elekana karşısında galibiyet peşinde olacak. Kritik karşılaşma Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak. Peki, İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC'de 'Son Osmanlı' lakaplı İbo Aslan'ın gecesi - 2

İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İbo Aslan ve Billy Elekana, UFC Fight Night Abu Dabi kartında karşı karşıya geliyor. 26 Temmuz Cumartesi günü Etihad Arena'da oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

İbo Aslan-Elekana maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC'de 'Son Osmanlı' lakaplı İbo Aslan'ın gecesi - 3

DİĞER ÖN ELEME MAÇLARI PROGRAMI

Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın ön eleme kartında yer alan diğer mücadeleler ise şöyle:

Bryce Mitchell - Said Nurmagomedov
Muslim Salikhov - Carlos Leal
Davey Grant - Da'Mon Blackshear
Amanda Ribas - Tabatha Ricci
Mohammad Yahya - Steven Nguyen
Martin Buday - Marcus Buchecha

İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC'de 'Son Osmanlı' lakaplı İbo Aslan'ın gecesi - 4

UFC FİGHT NİGHT GECESİ

Abu Dhabi gecesi, İbo Aslan’ın mücadelesinin yanı sıra birbirinden önemli karşılaşmalara da sahne olacak. Gecenin ana maçında, orta sıklette Robert Whittaker ile Reinier de Ridder karşı karşıya gelecek. Horoz sıklette eski şampiyon Petr Yan, Marcus McGhee ile kozlarını paylaşacak. Orta sıklette Shara Magomedov – Marc-André Barriault, sinek sıklette ise Asu Almabayev – Jose Ochoa karşılaşmaları geceye ayrı bir heyecan katacak. Hafif ağır sıklette Nikita Krylov, Bogdan Guskov ile karşılaşacak. Baştan sona iddialı isimlerle dolu bu kart, UFC tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya aday.

DAHA FAZLA GÖSTER