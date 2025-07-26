İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC'de 'Son Osmanlı' lakaplı İbo Aslan'ın gecesi

UFC FİGHT NİGHT GECESİ

Abu Dhabi gecesi, İbo Aslan’ın mücadelesinin yanı sıra birbirinden önemli karşılaşmalara da sahne olacak. Gecenin ana maçında, orta sıklette Robert Whittaker ile Reinier de Ridder karşı karşıya gelecek. Horoz sıklette eski şampiyon Petr Yan, Marcus McGhee ile kozlarını paylaşacak. Orta sıklette Shara Magomedov – Marc-André Barriault, sinek sıklette ise Asu Almabayev – Jose Ochoa karşılaşmaları geceye ayrı bir heyecan katacak. Hafif ağır sıklette Nikita Krylov, Bogdan Guskov ile karşılaşacak. Baştan sona iddialı isimlerle dolu bu kart, UFC tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya aday.