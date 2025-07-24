İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC'de Türk gecesi heyecanı
Türk UFC dövüşçüsü İbo Aslan, UFC sahnesinde en kritik mücadelelerinden birine çıkıyor. İbo Aslan'ın rakibi ise Billy Elekana olacak. UFC Fight Night kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşma, İbo Aslan için oldukça önemli. Son maçında rakibine mağlup olan İbo Aslan, Billy Elekana karşısında kazanmak ve galibiyet sayısını 15'e yükseltmek istiyor. Peki, İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UFC Fight Night gecesinde Türk dövüşçü İbo Aslan yeniden sahneye çıkıyor. Son maçında mağlubiyet alan İbo Aslan, bu kez rakibi Billy Elekana karşısında galibiyet peşinde olacak. Kritik karşılaşma Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak. Peki, İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?