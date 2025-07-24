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İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC'de Türk gecesi heyecanı

Türk UFC dövüşçüsü İbo Aslan, UFC sahnesinde en kritik mücadelelerinden birine çıkıyor. İbo Aslan'ın rakibi ise Billy Elekana olacak. UFC Fight Night kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşma, İbo Aslan için oldukça önemli. Son maçında rakibine mağlup olan İbo Aslan, Billy Elekana karşısında kazanmak ve galibiyet sayısını 15'e yükseltmek istiyor. Peki, İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC'de Türk gecesi heyecanı - 1

UFC Fight Night gecesinde Türk dövüşçü İbo Aslan yeniden sahneye çıkıyor. Son maçında mağlubiyet alan İbo Aslan, bu kez rakibi Billy Elekana karşısında galibiyet peşinde olacak. Kritik karşılaşma Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak. Peki, İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC'de Türk gecesi heyecanı - 2

İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İbo Aslan ve Billy Elekana, UFC Fight Night Abu Dabi kartında karşı karşıya geliyor. 26 Temmuz Cumartesi günü Etihad Arena'da oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

İbo Aslan-Elekana maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC'de Türk gecesi heyecanı - 3

DİĞER ÖN ELEME MAÇLARI PROGRAMI

Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın ön eleme kartında yer alan diğer mücadeleler ise şöyle:

Bryce Mitchell - Said Nurmagomedov
Muslim Salikhov - Carlos Leal
Davey Grant - Da'Mon Blackshear
Amanda Ribas - Tabatha Ricci
Mohammad Yahya - Steven Nguyen
Martin Buday - Marcus Buchecha

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