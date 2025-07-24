İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC'de Türk gecesi heyecanı

UFC Fight Night gecesinde Türk dövüşçü İbo Aslan yeniden sahneye çıkıyor. Son maçında mağlubiyet alan İbo Aslan, bu kez rakibi Billy Elekana karşısında galibiyet peşinde olacak. Kritik karşılaşma Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak. Peki, İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?