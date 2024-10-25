NTV.COM.TR

İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC 308 için geri sayım

Türk dövüşçü İbo Aslan, dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’te (UFC), Brezilyalı dövüşçü Raffael Cerqueira'ya karşı mücadele edecek. UFC'deki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj'yi nakavt ederek ilk galibiyetini alan İbo Aslan, Raffael Cerqueira'ya karşısında da galibiyet için kafese girecek. Peki, İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC 308 için geri sayım - 1

Ultimate Fighting Championship (UFC) 308'de Türk dövüşçü İbo Aslan, Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira karşısında galibiyet için kafese girecek. UFC'de çıktığı ilk maçta rakibini nakavt ederek galibiyet alan İbo Aslan, galibiyet serisi yakalayabilmek için ringe çıkacak. Dünyanın en tehlikeli ve en popüler karma dövüş turnuvası olan UFC'de yeniden İbo Aslan rüzgarı esecek. Peki, İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC 308 için geri sayım - 2

İBO ASLAN UFC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk dövüşçü İbo Aslan, UFC 308’de Raffael Cerqueira ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, 26 Ekim Cumartesi saat 17.00’de başlayacak ve S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak.

İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC 308 için geri sayım - 3

İLK MAÇINI NAKAVTLA KAZANDI

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’te (UFC) Türk sporcu İbo Aslan, ilk müsabakasına çıktı.

New Jersey Atlantic City'de düzenlenen maçta Aslan, İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi 3’üncü rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini almış oldu.

Galibiyetin ardından İbo Aslan, “Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

İbo Aslan, aynı zamanda UFC’de dövüşen 3’üncü Türk sporcu oldu. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki UFC’de yer almıştı.

İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC 308 için geri sayım - 4

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan, 23 Nisan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır.

2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER