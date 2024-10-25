İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UFC 308 için geri sayım

Ultimate Fighting Championship (UFC) 308'de Türk dövüşçü İbo Aslan, Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira karşısında galibiyet için kafese girecek. UFC'de çıktığı ilk maçta rakibini nakavt ederek galibiyet alan İbo Aslan, galibiyet serisi yakalayabilmek için ringe çıkacak. Dünyanın en tehlikeli ve en popüler karma dövüş turnuvası olan UFC'de yeniden İbo Aslan rüzgarı esecek. Peki, İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?