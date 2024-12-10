İbrahim Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini açıkladı

YENİ HAKEMLİK SİSTEMİ

"Son projemizi ise saha içindeki rekabeti tesis etmek için hazırlıyoruz. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirmeler, hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlar ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal bir yapılanma mevcut. İngiltere ve Almanya modellerini yerinde inceleme, Portekiz ve İspanya modellerini raporlar üzerinden incelenmesiyle Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgilere göre hemen karar alıp değişikliğe başlayacak durumdayız."