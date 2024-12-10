İbrahim Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Yeni hakemlik sistemiyle ilgili bilgi veren Hacıosmanoğlu, "Bu projemizin iki ayağı var. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlar ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz." dedi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Kulüplerin harcama limitleri, yeni hakemlik sistemi, kulüp borçları ve kulüplerin futbolcularla yaptığı sözleşmelere değinen Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Türk futbolunu yönetmeye, futbolun adil ve adaletli yönetilmesi gerektiğini belirterek göreve talip oldum. Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma felsefesiyle birlikte bize bir adım gelen on adım gitme düşüncemizden bir adım ödün vermedik."