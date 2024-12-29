Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?"
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında mahkemeye yeni belgeler sundu. Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve gizli çekim görüntüleri mahkemeye sunan Icardi'nin "Banyoda ne yaptınız Wanda?" diye mesaj attığı görüldü.
Çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile arasındaki olaylar bitmek bilmiyor.