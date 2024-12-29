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Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında mahkemeye yeni belgeler sundu. Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve gizli çekim görüntüleri mahkemeye sunan Icardi'nin "Banyoda ne yaptınız Wanda?" diye mesaj attığı görüldü.

Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?" - 1

Çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile arasındaki olaylar bitmek bilmiyor.

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Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?" - 2

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Mauro Icardi, mahkemeye Wanda Nara'nın son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları mahkemeye sundu.

Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?" - 3

"BANYODA NE YAPTINIZ WANDA?"

29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan yazışmalar dikkat çekti.

WhatsApp üzerinden gönderilen yazışmada; Icardi'nin, Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?" - 4

"BENİM EVİMDE, BUNA İNANAMIYORUM"

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu, sunucu eşine yönelik konuşmasının devamında, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" mesajıyla tepki gösteriyor.

Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?" - 5

YASAK AŞK TAKIMDAN ETTİ!

Skandalların önü arkası kesilmezken, Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri (fotoğrafta), Wanda Nara için “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." ifadelerini kullanmış,

bu iddiaların hemen ardından da büyük umutlarla transfer edilen Keita Balde ile Sivasspor yollarını ayırmıştı. 

Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?" - 6

Icardi'den ayrıldıktan sonra rapçi sevgilisi L-Gante ile aşk dolu paylaşımlar yapan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde eski eşi Maxi Lopez ve yeni sevgilisiyle aynı karede pozuyla gündem olmuştu.

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