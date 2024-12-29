Icardi, gizli görüntüleri mahkemeye sundu! "Banyoda ne yaptınız Wanda?"

"BANYODA NE YAPTINIZ WANDA?"

29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan yazışmalar dikkat çekti.



WhatsApp üzerinden gönderilen yazışmada; Icardi'nin, Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" ifadelerini kullandığı görülüyor.