Icardi ilk kez büyük bir maçı boş geçti

KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu.



Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.



Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.