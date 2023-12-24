Icardi ilk kez büyük bir maçı boş geçti
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Kadıköy'de çıktığı son 7 maçta sadece bir kez yenilen sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkardı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faule sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.
İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.