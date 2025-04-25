Icardi sahalara dönmeye hazırlanıyor
Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi, sahalara dönmeyi bekliyor. Gelecek sezon için hazırlanan Arjantinli, topla çalışmalara başladı.
Mauro Icardi, yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Mauro Icardi, yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlanıyor.
7 Kasım'daki Tottenham maçında çapraz bağları yırtılan Icardi, rehabilitasyon sürecinde 5 ayı geride bıraktı.
Tedavisini ülkesinde sürdüren Arjantinli, sakatlığının ardından ilk kez topla çalıştı.
32 yaşındaki forvetin Mayıs ayında İstanbul'a gelerek yeni sezon için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
2022 yazında başladığı Galatasaray serüveninde 87 maçta 61 gol ve 22 asistle oynayan Icardi, geçen sezon gol kralı olmuştu.