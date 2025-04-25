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Icardi sahalara dönmeye hazırlanıyor

Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi, sahalara dönmeyi bekliyor. Gelecek sezon için hazırlanan Arjantinli, topla çalışmalara başladı.

Icardi sahalara dönmeye hazırlanıyor - 1

Mauro Icardi, yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlanıyor. 

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Icardi sahalara dönmeye hazırlanıyor - 2

7 Kasım'daki Tottenham maçında çapraz bağları yırtılan Icardi, rehabilitasyon sürecinde 5 ayı geride bıraktı.

Icardi sahalara dönmeye hazırlanıyor - 3

Tedavisini ülkesinde sürdüren Arjantinli, sakatlığının ardından ilk kez topla çalıştı.

Icardi sahalara dönmeye hazırlanıyor - 4

32 yaşındaki forvetin Mayıs ayında İstanbul'a gelerek yeni sezon için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Icardi sahalara dönmeye hazırlanıyor - 5

2022 yazında başladığı Galatasaray serüveninde 87 maçta 61 gol ve 22 asistle oynayan Icardi, geçen sezon gol kralı olmuştu.

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