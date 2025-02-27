Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelen ve sevgilisi China Suarez ile birlikte maçı tribünden izleyen Mauro Icardi İstanbul turuna çıktı. Sevgilisi Suarez ile tarihi yerleri gezerek halkın içine karışan yıldız futbolcu tanınmamak için maske ve gözlük kullandı.
Türkiye'ye gelen ve Galatasaray-Fenerbahçe maçını tribünden takip eden Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez İstanbul turuna çıktı.