NTV.COM.TR

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelen ve sevgilisi China Suarez ile birlikte maçı tribünden izleyen Mauro Icardi İstanbul turuna çıktı. Sevgilisi Suarez ile tarihi yerleri gezerek halkın içine karışan yıldız futbolcu tanınmamak için maske ve gözlük kullandı.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 1

Türkiye'ye gelen ve Galatasaray-Fenerbahçe maçını tribünden takip eden Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez İstanbul turuna çıktı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 2

Icardı, İstanbul’un turistik mekanları arasında popüler olan Sultanahmet, Ayasofya ve Eminönü’yü sevgilisi China Suarez ile dolaştı.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 3

Icardi, İstanbul'un bu tarihi yerlerini sevgilisiyle ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı görüldü.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 4

Sadece Icardi değil aynı zamanda sevgilisi de gözlük ve şapka takarak gizlenmeyi tercih etti.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 5

Icardi ve sevgilisinin İstanbul'a gelmesinin ardından Wanda Nara da Türkiye'ye gelerek bir ödül töreninde Yılın Kadını ödülünü almıştı.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 6

İşte Icardi ve sevgilisinin İstanbul turundan öne çıkan diğer kareler...

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 7
Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 8
Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 9
Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 10
Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 11
Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul turundan yeni fotoğraflar: Tanınmamak için maske taktı! - 12
DAHA FAZLA GÖSTER