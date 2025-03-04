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Icardi ve sevgilisi China Suarez'in oturduğu bank tescillendi: Akıllara Arda Turan geldi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in gözlük, şapka ve maske ile yüzlerini gizleyerek yaptıkları İstanbul turunda oturdukları bank tescillendi. Karaköy'deki bank Icardi Bankı olarak 'Turistik yer' olarak kayda geçti. Daha önce de Arda Turan'ın İspanya'da oturduğu bank Arda Turan Bankı olarak ikonikleşmiş ve haritalara kayıt edilmişti.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in oturduğu bank tescillendi: Akıllara Arda Turan geldi - 1

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul'un turistik yerlerini gezmesi sonrası oturdukları bir bank Google Haritalar'a kayıt edildi.


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Icardi ve sevgilisi China Suarez'in oturduğu bank tescillendi: Akıllara Arda Turan geldi - 2

İstanbul'un altını üstüne getiren ünlü çiftin Karaköy'de oturdukları bank, Turistik yer olarak adlandırıldı.


Icardi ve sevgilisi China Suarez'in oturduğu bank tescillendi: Akıllara Arda Turan geldi - 3

Gündeme gelen bu olay akıllara eski futbolcu Arda Turan'ın Barselona'da oturduğu bankı getirdi.

Icardi ve sevgilisi China Suarez'in oturduğu bank tescillendi: Akıllara Arda Turan geldi - 4

Turan'ın oturduğu bank da kayıtlara geçmiş ve ikonikleşmişti. Binlerce kişi burada poz vererek sosyal medyada yayınlamıştı.


Icardi ve sevgilisi China Suarez'in oturduğu bank tescillendi: Akıllara Arda Turan geldi - 5

Turan'ın bu pozundan sonra Barselona Belediyesi, şehrin simgelerinden biri haline gelen ve her yıl binlerce Türk turist tarafından ziyaret edilen Arda Turan Bankı'nı kaldırma kararı aldığı da iddia edilmişti.

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