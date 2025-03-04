Icardi ve sevgilisi China Suarez'in oturduğu bank tescillendi: Akıllara Arda Turan geldi
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in gözlük, şapka ve maske ile yüzlerini gizleyerek yaptıkları İstanbul turunda oturdukları bank tescillendi. Karaköy'deki bank Icardi Bankı olarak 'Turistik yer' olarak kayda geçti. Daha önce de Arda Turan'ın İspanya'da oturduğu bank Arda Turan Bankı olarak ikonikleşmiş ve haritalara kayıt edilmişti.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İstanbul'un turistik yerlerini gezmesi sonrası oturdukları bir bank Google Haritalar'a kayıt edildi.