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Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi

Wanda Nara ile boşanma sürecine giden süreçte yaşananları anlatan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda'yı vicdansızlıkla suçladı. Arjantin'de ameliyat olan Icardi, "Bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız. Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim." ifadelerini kullandı.

Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 1

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesindeki ameliyat sonrası Arjantin basınından LAM'a konuştu.

"Başka kadınların onurunu zedelemeye çalışıyor" diyen Icardi, "Yalanlarını mahkemede nasıl savunacağını görsün, ki ben de bunun olmasını istiyorum. Ve söylediğim her şeyin kanıtı var." ifadelerini kullandı.


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Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 2

Icardi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi."


Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 3

"Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı, instagram'da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı. Örneğin, sahip olmak istediğimiz çocuğun yumurtasıyla ilgili paylaşımı yaptığında, bu Wanda'ydı..."


Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 4

"Bu arada ben hala kızlara bakıyordum ve o da L-Gante ile ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. China'nın ya da onun olduğu hiçbir etkinliğe gitmediğim için psikolojik şiddet, kötü kararlar alacaktım. China ile ilgilenmiyordum."


Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 5

"Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, her şeyi mahkemeye sundum."


Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 6

"Medyada bana şiddet uyguladı, ben asla ona elimi bile sürmedim, şiddet uygulamadım. Eve girdiğinde bunu kendisi de söyledi. Tüm bunlar mahkeme stratejileridir"


Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 7

"Paylaşımlarında benimle alenen alay etti. En kötüsü de Arjantin'den döndükten sonra bir hafta boyunca telefonumla uğraştı. Bunu mahkemeye de sundum, iş arkadaşlarıma mesajlar yazmak için kullandı. İş yerinde benimle alay etti, burada, Türkiye'de ve İtalya'da sunduğum dosyada kanıtlarım var."


Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 8

"Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız."


Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi - 9

"Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim. Bir şeyler için ödeme yapmaya başlamasını ve beni kirletmesini istemiyorum, ki istediği de bu"

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