Icardi, Wanda Nara'yı vicdansızlıkla suçladı: Benim paramla ödemeler yaptı, bana çok para kaybettirdi
Wanda Nara ile boşanma sürecine giden süreçte yaşananları anlatan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda'yı vicdansızlıkla suçladı. Arjantin'de ameliyat olan Icardi, "Bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız. Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesindeki ameliyat sonrası Arjantin basınından LAM'a konuştu.
"Başka kadınların onurunu zedelemeye çalışıyor" diyen Icardi, "Yalanlarını mahkemede nasıl savunacağını görsün, ki ben de bunun olmasını istiyorum. Ve söylediğim her şeyin kanıtı var." ifadelerini kullandı.