Icardi'den ayrılan Wanda Nara'nın doğum gününden yeni fotoğraflar: Sabaha kadar partiledi, sevgilisiyle havuza atladı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den olaylı bir ayrılık süreci yaşayan ve yıldız futbolcunun mesajlarını ifşa eden Wanda Nara yeni yaşını kutladı.

38. yaşına giren Wanda Nara'nın partisinde Icardi'den olan çocukları, arkadaşları ve sevgilisi L-Gante yer aldı.