Icardi'den ayrılan Wanda Nara'nın doğum gününden yeni fotoğraflar: Sabaha kadar partiledi, sevgilisiyle havuza atladı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara 38. yaşını kutladı. Icardi'den olan çocuklarının da eşlik ettiği Wanda Nara'nın doğum gününe sevgilisi L-Gante de katıldı. Icardi'den boşanmak için servetinin bir bölümünü istediği iddia edilen Wanda Nara arkadaşlarıyla sabaha kadar partiledi, sevgilisi L-Gante ile havuza atlayarak romantik anlar yaşadı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den olaylı bir ayrılık süreci yaşayan ve yıldız futbolcunun mesajlarını ifşa eden Wanda Nara yeni yaşını kutladı.
38. yaşına giren Wanda Nara'nın partisinde Icardi'den olan çocukları, arkadaşları ve sevgilisi L-Gante yer aldı.